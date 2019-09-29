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انتهى الملحن القدير انور عبدالله من تسجيل اغنية خاصة بعودة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه من رحلة العلاج تحمل عنوان «عاد الأمير لشعبه» وهي اغنية باللغة العربية الفصحى من كلمات الشاعر يعقوب السبيعي وغناء المطرب القدير محمد المسباح ومن تنفيذ بدر كرم وهي تكليف من الوكيل المساعد لقطاع التلفزيون سعود الخالدي ، مؤكدا ان الأغنية في مراحلها الأخيرة لتصويرها وبثها على شاشة التلفزيون.

وبخصوص الألبوم الغنائي الجديد للمطرب الكبير عبدالكريم عبدالقادر ذكر الملحن انور عبدالله انه «بوخالد» انتهي من تركيب صوته على جميع اغاني ألبومه الجديد الذي ستبث مطلع نوفمبر المقبل على اثير محطات اذاعة الكويت .

واضاف قائلا ان هذا الألبوم يتضمن 6 اغان بتكليف من وزارة الإعلام بتوجيهات واشراف الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة الشيخ فهد المبارك الصباح مؤكدا ان هذا ليس بغريب على وزارة الإعلام بدعم المطربين الكبار والصغار.

وذكر الملحن انور عبدالله ان الألبوم من كلمات الشاعر عبداللطيف البناي والشاعر خالد البذال حيث تصدى لصياغة لحنين من هذا الألبوم والملحن سليمان الملا لحنين ايضا بينما الملحن جاسم خلف تصدى للحن واحد بالاضافة الى لحن تصدى لصياغته الملحن رحال والتنفيذ الموسيقي لعدنان عبدالله ومحسن محمد وتركيب الصوت والمكساج تصدى لهما د. فهد الحداد.

واشار الملحن القدير انور عبدالله ان وكيل التلفزيون سعود الخالدي كلفه بالتصدي لاغنيتين كتبهما الشاعر القدير ناشي الحربي الأولى بعنوان عودناك» يغنيها المطرب طارق سليمان والأغنية الثانية سامرية تحمل عنوان «ألا ياللي شغلت الروح» يتصدى لغنائها المطرب فواز المرزوق.

وكشف الملحن القدير انور عبدالله في تصريحه الصحافي عن تعاونه مع الشاعرة الشيخة د. سعاد الصباح من خلال قصيدة عاطفية تحمل عنوان» العالم انت «سترى النور قريبا بعد الانتهاء من تلحينها واختيار المطرب الذي سيغنيها.

