أول النهار

جنيف - (كونا): أشاد نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر جيل كاربونيي بمساهمة الكويت في دعم برامج اللجنة لتنفيذ برامجها ومشروعاتها في اليمن.

جاء ذلك في تصريح أدلى به كاربنيير

لـ (كونا) على هامش مراسم قيام مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم بتسليم تبرع بمبلغ 11 مليون دولار لدعم خطة اللجنة للاستجابة الانسانية للأوضاع في اليمن. وأشار كاربونيي الى ان اللقاء مع السفير الغنيم استعرض الآراء حول الأزمات الإنسانية المهمة الأخرى في المنطقة خاصة الوضع الانساني باليمن اضافة الى مناقشة جهود اللجنة الدولية وأنشطتها في الكويت والمنطقة المحيطة بها.

وأشار إلى أن مكتب اللجنة الدولية للصليب الاحمر في الكويت يعد المكتب الإقليمي للجنة بمنطقة الخليج. ومن جانبه أشار السفير الغنيم في تصريح لـ(كونا) عقب الاجتماع الى ان هذا التبرع جاء بناء على تعهد قدمته الكويت أثناء اعمال مؤتمر المانحين لليمن الذي عقد في جنيف في شهر أبريل من العام الماضي. وأعرب عن حرص الكويت على دعم الوضع الانساني في اليمن لافتا إلى أنه تم خلال هذا اللقاء مناقشة المشاريع الانسانية التي من الممكن الاضطلاع بها.

كما أشار الى ان الكويت تساهم بشكل حيوي في العديد من انشطة اللجنة الدولية في العديد من الدول لاسيما أنها عضوة في مجموعة دعم كبار المانحين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر. وأضاف ان الاجتماع مع المسؤولين في اللجنة الدولية للصليب الاحمر تناول آليات عمل اللجنة في اليمن لاسيما انها تدخل في العديد من الملفات بالتعاون مع المنظمات الاممية الأخرى العاملة في هذا البلد الشقيق. وأوضح السفير الغنيم ان اللجنة الدولية تقوم بجهد واضح وملموس في اليمن لتأمين العمليات الانسانية هناك لاسيما تلك المتعلقة بالصحة العامة. وأكد ان الكويت بدعمها لتلك الجهود انما تطبق ما التزمت به امام مؤتمر المانحين الذي استضافته الامم المتحدة في جنيف.

