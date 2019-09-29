أول النهار

موسكو - (كونا): ترأس رئيس ديوان المحاسبة بالانابة عادل الصرعاوي الجلسة العامة الاولى في المؤتمر الـ23 لمنظمة اجهزة الرقابة العليا المالية والمحاسبة (الانكوساي).

وشارك في الجلسة التي خصصت لمناقشة القضايا المطروحة حول موضوع تكنولوجيا المعلومات في تطوير الادارة العامة كل من رئيس التدقيق الاعلى للاتحاد (المكسيك) ورئيس مكتب التدقيق الوطني (استونيا) ورئيس مكتب المدقق العام الامريكي ورئيس ديوان المحاسبة (الامارات العربية المتحدة) وعضو مجلس التدقيق (اندونيسيا) وممثل البنك الدولي ومكتب التدقيق الوطني (الصين) ونائب رئيس الموضوع مكتب المدقق العام الكندي.

وقالت مدقق رئيسي في ديوان المحاسبة فاطمة الفيلكاوي في تصريح لـ (كونا) ان ادارة رئيس ديوان المحاسبة بالانابة للجلسة العامة لمؤتمر (الانكوساي) ابرزت اهمية الانجازات التي حققها الديوان والتطور الذي طرأ على ادائه خلال السنوات الثلاث الماضية «وكذلك يحرص الديوان على اتباع افضل الممارسات باتباعه للمعايير والادلة والمبادئ التي حددتها منظمة اجهزة الرقابة العليا المالية والمحاسبة (الانكوساي)». واضافت ان القضايا التي ناقشها المشاركون في الجلسة العامة اتسمت باهمية بارزة ليس فقط على الصعيد النظري بل ومن اجل تعزيز عمل واداء اجهزة الرقابة في تطوير ادارة القطاع العام. واوضحت ان المداخلات تعلقت بصورة اساسية بقضايا استخدام المعلومات بالشكل الالكتروني لتطوير الادارة العامة الحكومية واهمية ودور البيانات الضخمة في انشطة اجهزة الرقابة اضافة الى تحليل البيانات التقليدية ومقارنتها مع تحليل وقراءة البيانات الضخمة واهمية ذلك في عملية صنع القرار وطرح الحلول ذات الفعالية.

واشارت الى ان المشاركين ركزوا في مداخلاتهم على سبل معالجة التحديات المتعلقة بتوضيح العلاقة بين تحليل البيانات واداء الهيئات العامة الحكومية وتحليل البيانات كوسيلة لتحسين انشطة الهيئات العامة الحكومية. ولفتت الفيلكاوي الى ان النقاشات اظهرت على السطح التحديات التي تواجهها اجهزة الرقابة العليا المالية والمحاسبة في مختلف الدول وكذلك الاهتمام بسبل مواجهة هذه التحديات والانطلاق قدما على طريق تطوير اداء اجهزة الرقابة العليا.

