أول النهار

نيودلهي - (كونا): أكد مسؤول يشارك في اعمال المنتدى السنوي (اسبوع المياه في الهند) أمس اهتمام الكويت بالقضايا الحيوية المتعلقة بالمحافظة على المياه واستدامتها.

وقال الوكيل المساعد لمشاريع المياه في وزارة الكهرباء والماء حمود الروضان في تصريح لـ (كونا) على هامش المنتدى ان الكويت تواصل سعيها نحو تحسين وتطوير الاستراتيجيات والخطط الخاصة بالمياه والمحافظة عليها وذلك في اطار رؤية (كويت جديدة 2035). واوضح الروضان ان المشاركة في مثل هذا المنتدى تهدف الى تبادل الخبرات مع كبار المختصين والخبراء من مختلف دول العالم في مجال الموارد المائية والمحافظة عليها. من جهته قال سفير الكويت لدى الهند جاسم الناجم ان الكويت ممثلة بقيادتها السياسية العليا تولي المياه والطاقة اهتماما كبيرا ضمن خطة التنمية الوطنية.

واكد السفير الناجم ان مشاركة الكويت في مثل هذه الاجتماعات تتيح فرصة كبيرة للتواصل مع الخبراء العالميين وتساهم في تحسين الخطط الاستراتيجية الرامية الى رفع كفاءة قطاع المياه وإدارة مرافقه. وشارك في المنتدى المقام تحت رعاية وزارة المياه الهندية خبراء من الاتحاد الأوروبي واليابان الى جانب العديد من المنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية ومعاهد البحوث المتخصصة في قطاعات موارد المياه والزراعة والطاقة.

