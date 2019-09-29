أول النهار

اسطنبول - (كونا): قالت رئيسة الوفد الكويتي المشارك في فعاليات الايام الثقافية الكويتية في اسطنبول د. تهاني العدواني ان هذه التظاهرة كانت مناسبة اخرى لإيجاد المزيد من التواصل لاسيما الثقافي والفكري والفني بين الشعبين. وأعربت العدواني التي تشغل منصب الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون المالية والادارية في المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب في تصريح لـ (كونا) في ختام فعاليات الايام الثقافية الكويتية عن سعادتها وارتياحها للاهتمام الرسمي والاقبال الشعبي وللصدى الاعلامي الطيب والايجابي الذي لقيته هذه الايام الثقافية الكويتية في اسطنبول. من جانبه قال مراقب العلاقات الثقافية الخارجية محمد بن رضا المشرف العام على فعاليات (ايام كويتية في اسطنبول) لـ (كونا) عقب الختام ان «هذا الأسبوع الثقافي الزاخر بالألوان والإبداع الثقافي يأتي في سياق المساعي لتعزيز الصداقة بين الشعبين».

وأضاف أن اقامة الأيام الثقافية الكويتية التي انطلقت الاثنين الماضي بتنظيم من القنصلية الكويتية باسطنبول بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب «شكلت إحدى ثمار التعاون الثقافي بين البلدين». وشدد بن رضا على أهمية تعزيز التعاون بين الكويت وتركيا بهدف تعزيز التبادل الثقافي من خلال تنشيط الآليات والفعاليات المشتركة التي تعمل على تعزيز الروابط الثقافية بين البلدين. واشار الى أن فعاليات الأيام الثقافية الكويتية شملت أنشطة متنوعة هدفت الى التعريف بالموروث الثقافي للكويت وأبرز المراحل في تاريخ البلاد. وتضمن برنامج الاختتام اقامة حفل موسيقي كويتي - تركي مشترك احيته الفرقة الكويتية للموسيقى بقيادة الدكتور بسام البلوشي بمشاركة فنانين من البلدين.

وشارك في اختتام الفعاليات التي أقيمت في المكتبة العامة في اسطنبول القنصل العام الكويتي لدى اسطنبول محمد المحمد وعدد من ممثلي قطاع الفكر والفن والثقافة في اسطنبول.

يذكر ان برنامج فعاليات (ايام كويتية في اسطنبول) تضمن اقامة جناح مخصص للفن التشكيلي بمعرض للفنانة التشكيلية الكويتية منال الشريعان وكذلك اصدارات ومطبوعات كويتية تتعلق بالتراث الكويتي بمشاركة عضو فريق (إكسبو 965) للمعارض التراثية والحرفية طارق مال الله ومبدعين كويتيين اضافة الى معرض للصور (الفوتوغرافية) للمصمم عبدالعزيز الدويسان وبحضور نخبة من رجال الثقافة والادب والاعلام في تركيا. كما تم خلال هذه التظاهرة تقديم عروض موسيقية وغنائية بمشاركة الفرقة الكويتية للموسيقى وبعض الفنانين من البلدين الصديقين.

