الأولى

اشاد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بما تحقق من تصنيف الكويت ضمن قائمة الدول العشرين الأكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي، ووصف سمو الأمير في برقية تهنئة بعث بها إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، هذا الانجاز بأنه تصنيف رفيع معتبرا سموه ذلك بمثابة إنجاز حكومي مستحق لتطوير بنية الاقتصاد المحلي وجعله جاذباً للاستثمار الخارجي. وأكد سمو الأمير في برقيته على ان الجهود المبذولة في هذا الصدد خلال السنوات الماضية وما حققته من تقدم للكويت في هذا المؤشر الدولي نموذج يحتذى لجميع الجهات الحكومية ودافع لمزيد من العطاء لخدمة الوطن العزيز والمواطنين، سائلا سموه المولى تعالى ان يوفق الجميع لكل ما فيه الخير لخدمة الوطن ورفعته واعلاء شأنه.

وبعث سمو نائب الامير ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ببرقية تهنئة الى سمو رئيس مجلس الوزراء ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة تصنيف الكويت ضمن قائمة الدول العشرين الاكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة الاعمال، مشيدا سموه بهذا الانجاز الرفيع الذي حققته الكويت ومتمنيا للجميع كل التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح أعلن عن دخول الكويت ضمن قائمة افضل 20 دولة قامت باصلاحات اقتصادية من اصل 190 دولة بحسب تقرير مجموعة البنك الدولي.

وقال الوزير الصالح في تصريح صحافي انه منذ تبني سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ملف تحسين بيئة الأعمال وتشكيل لجنة دائمة مختصة بهذا الملف بتاريخ 18 ديسمبر عام 2013 قامت الجهات الحكومية بجهود حثيثة انعكست اليوم باعلان تقرير مجموعة البنك الدولي.

وتوجه الوزير الصالح بالشكر الى جميع الجهات الحكومية التي واصلت الليل بالنهار لتحقيق الاصلاحات الاقتصادية والى شركائنا في النجاح والانجاز مجلسي الأمة السابق والحالي على دعمهم لخطط الحكومة التنفيذية وتعاونهم الكامل في الجانب التشريعي وتطوير المنظومة القانونية.

من جهته، قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان ان توجيهات القيادة السياسية هي التي ادت الى دخول الكويت ولاول مرة ضمن قائمة الـ20 دولة الاكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة انشطة الأعمال (2020). وأكد الروضان في تصريح صحافي ان ذلك ما كان ليتحقق لولا توجيهات سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ودعوتهما الوطنية لتسخير كل الامكانات وبذل الجهود لتحسين بيئة الأعمال.

وأضاف ان هذه الدعوة الوطنية الحكيمة تعكس عمق الفهم الاقتصادي الذي يملكه سمو الامير وسمو ولي العهد وحرصهما على توحيد جميع الجهود وتذليل اي عقبات من اجل ان تتبوأ الكويت اعلى المراتب على جميع الاصعدة.

وذكر ان سمو رئيس مجلس الوزراء ترجم هذه الدعوة الوطنية الحكيمة لواقع عملي عبر تشكيل اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال وتعزيز التنافسية في الكويت لتكون منصة مركزية لتنسيق الجهود الرامية لتوثيق الاصلاحات ودعمها بين الجهات الحكومية. واكد الوزير الروضان ان دخول الكويت هذه القائمة ليس هدفا بحد ذاته لكنه محطة على طريق الاصلاح والتنمية. وأعرب عن خالص شكره وتبريكاته لجميع الجهات الحكومية المعنية التي عملت لتحقيق هذا الانجاز الذي يسجل باسم الكويت، داعيا الباري عز وجل ان يوفق الجميع لتحقيق المزيد من الانجازات لكل ما فيه خير ومصلحة الكويت.