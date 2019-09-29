الأولى

أكد الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس ان الكويت تعتلي مكانة مرموقة في المجتمع الدولي، مستشهدا بدورها الريادي في جميع المحافل الدولية لاسيما الانسانية منها وما دأبت عليه من دعم الجهود الاقليمية والدولية الرامية الى تعزيز استتباب الامن وإرساء قيم السلام حول العالم.

واشاد غوتيريس خلال استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بنيويورك بالعمل المشترك الوثيق بين الكويت ومنظمة الأمم المتحدة الذي يمثل نموذجا للتعاون البناء والفعال في مختلف الميادين .

وتم خلال الاجتماع استعراض اوجه التعاون القائم بين الكويت ومنظمة الأمم المتحدة وجميع اجهزتها ووكالاتها المتخصصة التابعة ،كما تم التباحث والتنسيق بشان الاستحقاقات المقبلة للامم المتحدة ومناقشة اخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة.

