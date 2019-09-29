الأولى

يعقد اليوم وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان اجتماعاً مع نظيره وزير التجارة العراقي د. محمد العاني لبحث سبل تطوير العلاقات التجارية الكويتية- العراقية وتفعيل أطر التبادل التجاري بين البلدين.

وعلمت النهار من مصادرها أن جولة المباحثات ستناقش بين الجانبين الكويتي والعراقي دراسة واستكمال ملفات عديدة تشمل الاستثمار والتجارة والصناعة وتعزيز حركة النقل والعلاقات في جميع المجالات ويأتي الاجتماع استكمالاً للاجتماع السابق الذي حضره الوزير الروضان في العراق اخيرا.

وافادت المصادر أن المباحثات ستتناول الخطط الاستراتيجية الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي وتطلعات القيادة السياسية لتعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات. ويرافق الوزير العراقي وفد رفيع ونبذها ومقارعتها ببرامج عملية ورؤية وطنية خالصة. واوضح ان الانتخابات على أسس قبلية تعود بالمجتمع الى الوراء مع ان الحياة المدنية، تتطلب جملة من القيم، ولم يعد المدني في ظلها يعبأ او يهتم بالقبيلة التي انحدر منها، ولا العشيرة ولا الفخذ الذي ينتسب اليه، لان ذلك كله ليس هو الذي يمكنه من حقوقه ويتيح له المزيد من المكاسب، ففي الحياة المدنية هناك شريعة وقانون وهناك نظام.

ودعا الى الدخول في ركب التطور العلمي المدروس وأسباب الرقي الصناعي والاقتصادي والفني، مشيرا الى نبذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العصبية القبلية حين جمع صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي، وثلة من العرب حرّم عليهم (التعرب بعد الهجرة) ليبقيهم ويلزمهم بالحياة المدنية.

ونوه الى ان الحضارة الاسلامية لم تبن الا حين تمدن العرب، وتخلوا عن قبليتهم وعن كل ما يلتصق بها من موانع الحياة المدنية، اذ دخل الفرس والترك والديلم والمغول والبربر، فكان البيروني والرازي والطوسي

وجابر بن حيان والفارابي وابن سينا والقزويني وابن البيطار والأنطاكي.. وبالتالي خلق جيش من الكتب لا من السيوف، ومن الأبحاث لا من الارهاب، ومن المختبرات والاكتشافات

لا من المعتقلات والسجون، وخلقت حضارة ما زال الغرب يقر بأنه مدين لها فيما بلغه اليوم من تطور ورقي.

من جانبه اعتبر النائب احمد الفضل ما حدث في الانتخابات الطلابية مسخرة ودليل تفتت مفهوم الدولة والمواطنة عند فئات كثيرة، معلقا: الديموقراطية جلبت للعالم تطورا و تحضرا، اما ديمقراطيتنا فجلبت لنا ردة حضارية.