الأولى

واصل عدد من النواب التعليق على مظاهر التعصب التي سادت انتخابات الحركة الطلابية بشكل يؤثر سلبا في الانسجام المجتمعي والتعددية والسماحة اللتين عرفت بهما الكويت على مر العصور، اذ اعتبر النائب خالد الشطي ان القبلية في الانتخابات الجامعية ليست وليدة اللحظة، بل هي افراز لواقع المجتمع الكويتي و الواقع العربي بشكل عام. وقال في تصريح لـ النهار: الأمر لا يقتصر على الحركة الطلابية بل ان انتخابات البرلمان والممارسات التي تتم داخله تؤكد هذه الظاهرة السيئة التي يجب أن نعترف بها، ونعمل جميعاً على محاربتها ونبذها ومقارعتها ببرامج عملية ورؤية وطنية خالصة. واوضح ان الانتخابات على أسس قبلية تعود بالمجتمع الى الوراء مع ان الحياة المدنية، تتطلب جملة من القيم، ولم يعد المدني في ظلها يعبأ او يهتم بالقبيلة التي انحدر منها، ولا العشيرة ولا الفخذ الذي ينتسب اليه، لان ذلك كله ليس هو الذي يمكنه من حقوقه ويتيح له المزيد من المكاسب، ففي الحياة المدنية هناك شريعة وقانون وهناك نظام.

ودعا الى الدخول في ركب التطور العلمي المدروس وأسباب الرقي الصناعي والاقتصادي والفني، مشيرا الى نبذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العصبية القبلية حين جمع صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي، وثلة من العرب حرّم عليهم (التعرب بعد الهجرة) ليبقيهم ويلزمهم بالحياة المدنية.

ونوه الى ان الحضارة الاسلامية لم تبن الا حين تمدن العرب، وتخلوا عن قبليتهم وعن كل ما يلتصق بها من موانع الحياة المدنية، اذ دخل الفرس والترك والديلم والمغول والبربر، فكان البيروني والرازي والطوسي

وجابر بن حيان والفارابي وابن سينا والقزويني وابن البيطار والأنطاكي.. وبالتالي خلق جيش من الكتب لا من السيوف، ومن الأبحاث لا من الارهاب، ومن المختبرات والاكتشافات

لا من المعتقلات والسجون، وخلقت حضارة ما زال الغرب يقر بأنه مدين لها فيما بلغه اليوم من تطور ورقي.

من جانبه اعتبر النائب احمد الفضل ما حدث في الانتخابات الطلابية مسخرة ودليل تفتت مفهوم الدولة والمواطنة عند فئات كثيرة، معلقا: الديموقراطية جلبت للعالم تطورا و تحضرا، اما ديمقراطيتنا فجلبت لنا ردة حضارية.

أحمد المشعل رئيساً

لمدة 4 سنوات اعتبارا من 27 مارس المقبل. وفي جملة مراسيم أخرى تم تعيين عمر خالد الشرقاوي وكيلاً لوزارة العدل، وهاشم سيد شهاب القلاف وكيلاً مساعداً بالوزارة نفسها، وكل من د. مشعل علي أحمد محمد، ود. بثينة عبدالله مضف المضف وكيلين مساعدين بوزارة الصحة.

وتم كذلك تعيين نايف شويش المطيري بدرجة وكيل وزارة مساعد في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، وسعود حمد فارس الخالدي وكيلاً مساعداً بوزارة الاعلام، وسالم بطاح الرشيدي وكيلاً مساعداً بوزارة الشؤون.