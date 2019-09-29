الأولى

لم تكن عطلة نهاية الاسبوع الماضي اعتيادية، بل كانت تضج بحدث كبير تحدثت عنه الكويت كلها لاعتبارات ثقافية وانسانية بنفس الوقت، وايضا لما حظي به الحدث من صدى كبير في وسائل التواصل الاجتماعي.

فمنذ الخميس الماضي ولمدة 3 أيام انطلقت فعاليات ماراثون القراءة الخيري السادس الذي ينظمه بنك بوبيان بالتعاون مع مركز كلينكا دنتل للاسنان ومكتبة تكوين والمخصص عائده لدعم ومساعدة الطلبة غير القادرين على دفع مصروفاتهم الدراسية، وذلك في مول 360.

شارك في الفعالية اكثر من الفي مواطن ومقيم حيث قرأوا أكثر من 100 ألف صفحة.

واتيح لزوار المجمع فرصة قراءة العديد من الكتب التي كانت متاحة لهم ومن ثم سيقوم بنك بوبيان ومركز كلينكا بالتبرع بمبلغ دينار لكل عشر صفحات تتم قراءتها للمساهمة في تعليم عدد من الأطفال غير القادرين في مدارس الكويت.