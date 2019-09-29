الأولى

قضى مرسوم أميري بتعيين الشيخ أحمد مشعل الأحمد الجابر الصباح رئيساً لجهاز متابعة الأداء الحكومي بدرجة وزير.

وقضى مرسوم ثان بمنح رئيس المجلس البلدي أسامة حمود العتيبي درجة وزير، فيما نص مرسوم ثالث على تعيين الشيخ نمر فهد المالك الصباح وكيلاً لوزارة النفط.

وفي مرسوم رابع تم التجديد لأسامة عبدالرحمن الدعيج في وظيفة أمين عام مساعد بمجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة لمدة 4 سنوات اعتبارا من 27 مارس المقبل. وفي جملة مراسيم أخرى تم تعيين عمر خالد الشرقاوي وكيلاً لوزارة العدل، وهاشم سيد شهاب القلاف وكيلاً مساعداً بالوزارة نفسها، وكل من د. مشعل علي أحمد محمد، ود. بثينة عبدالله مضف المضف وكيلين مساعدين بوزارة الصحة.

وتم كذلك تعيين نايف شويش المطيري بدرجة وكيل وزارة مساعد في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، وسعود حمد فارس الخالدي وكيلاً مساعداً بوزارة الاعلام، وسالم بطاح الرشيدي وكيلاً مساعداً بوزارة الشؤون.