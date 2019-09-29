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رفعت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري توصيه الى جهاز المناقصات المركزي بسرعة ترسية مشروع عقد البنية التحتية لخيطان الجنوبي، لافتة الى انها بانتظار موافقة الجهات الرقابية حتى يتم توقيع العقد ومباشرة الاعمال.

وكانت لجنة الشراء في الاشغال اوصت بترسية مناقصة تطوير البنية التحتية لمشروع خيطان الجنوبي الذي يتضمن قطعتين على شركة تركية قدمت سعرا قدره 19 مليون دينار للظفر بها وتنفيذها في 18 شهرا. وتوقع بعض الاهالي ممن يشملهم مشروع خيطان الجنوبي ألا توزع أوامر البناء على المستفيدين قبل نهاية عام 2020 خاصة ان التنفيذ يحتاج الى اكثر من عام ونصف العام اذا سارت الخطط كما هو مرسوم لها من دون عراقيل.

ريما الصباح ضمن

من بين 150 من «النساء الأكثر نفوذا في المنطقة في مجالات الحكم والاعمال التجارية والقانون والتعليم والاعلام والمنظمات غير الربحية والفنون». واضافت ان اختيار السفيرة ريما الصباح لم يكن من قبيل المفاجأة

حيث تمكنت على مدى السنوات الـ 13 الماضية من حشد أكثر من 18 مليون دولار من خلال حفلات العشاء التي كانت تقيمها لدعم قضايا النساء والاطفال.

وتضم القائمة كذلك السيناتور المرشحة للرئاسة لعام 2020 اليزابيث وارين وقاضية المحكمة العليا روث بادر غينسبيرغ ورئيسة بلدية مقاطعة كولومبيا موريل باوزر الى جانب السفيرة الالمانية اميل هابر.

وبهذه المناسبة اعربت الشيخة ريما عن تشرفها بتسميتها واحدة من أقوى 150 امرأة في واشنطن لعام 2019 قائلة انها تحصل على هذه القوة من عائلتها المحبة والمساندة.

واعربت الشيخة ريما الصباح في تصريح لـ«كونا» عن امتنانها الأبدي لبلدها الكويت والدعم الذي تقدمه لها للقيام بالعمل الذي تحبه لأنه يعكس «ما يقوم به قائدنا صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لمعالجة مجموعة من القضايا الانسانية».

وكانت رابطة نساء من أجل السلام التابعة للأمم المتحدة منحت الشيخة ريما الصباح العام الماضي جائزة السلام عرفانا بجهودها فوق الاعتيادية واعمالها الخيرية لأكثر من عقد من الزمان.