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الدوحة - كونا: فاز الشاعر الكويتي محمد العجمي بالمركز الثاني لجائزة كتارا لشاعر الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- بالشعر النبطي عن قصيدته «ذروة التبجيل» ونال جائزة قدرها 700 ألف ريال قطري ( 192 ألف دولار).

وجاء الشاعر القطري صالح المري في المركز الاول عن قصيدته «الصادق الامين» وحصل على جائزة قدرها مليون ريال ( 275 ألف دولار) فيما جاء ثالثا الشاعر العماني حمود المخيمي عن قصيدته «طواف حول الكعبة» وفاز بجائزة قدرها 400 ألف ريال (110 آلاف دولار). وفي فئة الشعر الفصيح فاز الشاعر المغربي محمد عريج بالمركز الاول عن قصيدته «الآن اختار غاري» في حين فاز بالمركز الثاني الشاعر المصري حسن عامر عن قصيدته «لان يديك الضفتان» بينما حل بالمركز الثالث الشاعر المصري احمد ابوالوفا عن قصيدته «مدارج العشق» وحصلوا على نفس قيمة الجوائز كما في الشعر النبطي. واعرب الشاعر العجمي في تصريح لـ «كونا» عقب حفل اختتام الجائزة عن فخره واعتزازه بهذا الفوز الذي يتشرف به لكونه يختص بمدح خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم والثناء عليه باعتبار ان هذه الجائزة مخصصة للشعراء الذين يلقون قصائد متميزة في مدح الرسول الكريم وبيان مناقبه وأخلاقه الشريفة والقيم النبيلة التي دعا اليها. وقال العجمي انه على الرغم من المنافسة الشديدة والشريفة بين العدد الكبير من المشاركين من دول عديدة فقد تمكن من احراز المركز الثاني عن جدارة واستحقاق مشيدا بنزاهة لجنة التحكيم ودورها المتميز في اختيار اوائل الفائزين.

