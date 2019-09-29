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الوفيات


انشراح محمد علي اليمني، أرملة فهد لافي المطيري، (72 عاماً)، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، ت: 99724581، النساء: القصور، ق4، ش12، م59
فاطمة خالد خميس السبع، (43 عاماً)، شيعت، الرجال: في المقبرة فقط، ت: 94944724، النساء: اليرموك، ق4، ش1، م9
محمد إبراهيم غزاي العتيبي، (61 عاماً)، شيع، خيطان، ق5، ش49، م27، ت: 90973755 - 55999520
نِدى عايد الجريد العنزي، (86 عاماً)، شيع، الرجال: سعد العبدالله، ق4، ش423، م68، ت: 55539888، النساء: الواحة، ق2، ش8، م848
موضي محمد العبدالله الخليفي، أرملة عبدالله منصور الخليفي، (94 عاماً)، شيعت، الرجال: العدان، ق7، ش10، م20، ت: 99003380 - 96606886، النساء: قرطبة، ق2، الشارع الأول، م149، ت: 69911196 - 99462203
مريم مدلج محمد المدلج، أرملة ناصر كديان البرغش، (90 عاماً)، شيعت، الرجال: العديلية، ق3، شارع عيسى عبدالرحمن العسعوسي، ديوان المدلج، ت: 55599959، النساء: قرطبة، ق4، ش5، ج1، م28
خديجة ميرزا مراد أمين، زوجة أحمد أسد الفيلكاوي، (73 عاماً)، شيعت، الرجال: الرميثية، مسجد مقامس، ت: 99077214، النساء: الرميثية، ق3، ش34، م18، الباب الخلفي، ت: 91119919
محمد علي الحمد، (35 عاماً) التشييع التاسعة صباح اليوم، الرجال: العمرية، ديوان الحمد، ق3، ش4، م19، ت: 99166811، النساء: إشبيلية، ق4، ش416، م35، ت: 99999897
عبدالله علي محمد صالح، (73 عاماً)، شيع، الرجال: منطقة الشعب، ديوانية الكنادرة، ت: 99888496، النساء: خيطان، ق3، شارع ابن طفيل، م112
إنا لله وإنا إليه راجعون


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