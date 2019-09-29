آراء

كثيراً ما كنا ننتقد سياسة الرئيس الاميركي دونالد ترامب في التعامل مع الدول العربية والاسلامية وكذلك الدول الاوروبية واللاتينية، وكيف انه يمارس دور العنجهية والتكبر والطمع في الموارد المالية في علاقاته السياسية عبر خطاباته ولقاءاته المعلنة قبل وبعد توليه الرئاسة، وكنا نتصور بأن هذه التصرفات لا تعجب البعض في هذا العالم والشرفاء، وتفاجئنا كمتابعين للشأن، بأن من الفترة الاولى لرئاسة ترامب والى الآن هناك شريحة كبيرة من الشعب الاميركي غير راضية عن تلك التصرفات التي ارتكبها ترامب قبل وبعد توليه الرئاسة، وبدأت في الآونة الاخيرة تتصاعد تلك الاصوات المطالبة بعزله عن منصبه، وبالاخص بعدما نشر البيت الابيض مكالمة ترامب مع الرئيس الاوكراني والتي ضجت الصحف ووسائل الاعلام الاميركية بالحديث حولها وما دار فيها من حوار سياسي، وعلى اثره اعلن الكونغرس الاميركي بدء اجراءات عزل الرئيس ترامب.

لا اتصور بأنه سوف تنجح تلك الاجراءات في عزل ترامب، كونها ان اجتازت الكونجرس لن تجتاز مجلس الشيوخ الذي تعتبر اكثرية نوابه من الحزب الجمهوري الحاكم الان، ونجاح عزل ترامب قد تكون شبه مستحيلة الا اذا حدث امر مفاجئ وفيه مصلحة للحزب الجمهوري.

والمطالبة بعزل ترامب بغض النظر ان نجحت ام لم تنجح فهي خطوة الى الامام في تغيير النهج الاستكباري الاميركي مع دول المنطقة، وهذا لا يعني بأن اميركا ستكون من اليوم حمامة السلام، بل المقصود هنا بأن اميركا بدأت في معرفة حجمها الدولي في ظل تصاعد القوى المعادية لها وتحجيم دورها ومصالحها، ويأتي هذا التحليل لسببين:

الاول: بأن احد اهم ما اتهم به ترامب هو فشله في حل الصراع الاميركي الايراني، والاتفاق النووي، والسيطرة على نفوذ محور المقاومة والممانعة للاستكبار، بعدما حاول الرئيس الاميركي الاسبق اوباما في ذلك بطريقة ابرام اتفاق بدلاً من لغة القوة والحرب الاقتصادية والعسكرية التي انتهجها ترامب.

الثاني: المبادرات والتصريحات لقادة الدول الاوروبية التي تعبر عن عدم توافقها مع لغة ترامب في سياسته الخارجية معها فيما يخص بالاتفاق النووي الايراني وحل المشاكل الاوروبية مع روسيا، ومحوري الخلاف يكمن في ضعف اقتصاد الدول الاوروبية مقارنة مع اميركا والصين، وهيمنة الدول الاوروبية بالقرارات المصيرية الدولية مقارنة مع الهيمنة الاميركية. هناك مصالح مشتركة وهناك خلافات مع اميركا، والمصالح كبيرة بينهما ولكن يأتي السؤال هنا هو حول مدى تأثير الخلافات السياسية والاقتصادية على تلك المصالح، والى متى ستستمر حالة الوفاق الاوروبي الاميركي؟، الخوف من العزلة، هذا ما يشعر به الكثير من اصحاب السياسة في اميركا، ان يأتي الزمن التي تكون فيه اميركا بعزلة ونبذ دولي.

فلذلك لا تعد خطوة عزل ترامب صراعا اميركيا داخليا، بل انها صراع على حفظ المكانة الدولية لأميركا والتي بدأت تتقلص قليلاً.

