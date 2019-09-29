عربيات ودوليات

واشنطن- موسكو- الوكالات: أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزير خارجية روسيا وسفيرها لدى بلاده أنه غير مهتم بمسألة تدخل موسكو في انتخابات 2016، وفق ما افادت صحيفة «واشنطن بوست». وأدلى ترامب بهذه التعليقات التي لم تُذكر سابقًا خلال الاجتماع في مايو 2017 في المكتب البيضاوي والذي أوردت تقارير أنه كشف خلاله عن معلومات بالغة السرية تتعلق بتنظيم «داعش». وذكرت الصحيفة أنه قال لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسفير سيرغي كيسلياك أنه غير مهتم بمسألة تدخل بلادهما في الانتخابات نظراً إلى أن الولايات المتحدة تقوم بالأمر ذاته في بلدان أخرى، بحسب ثلاثة مسؤولين سابقين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم. وعُقد الاجتماع غداة إقالة ترامب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك جيمس كومي. وقال الرئيس للمسؤولين الروس إن إقالة كومي أزاحت عنه «ضغوطًا شديدة». وأثارت تعليقاته قلق المسؤولين في البيت الأبيض الذين شددوا القيود على مذكرة تتحدث عن مجريات الاجتماع ليقتصر حق الاطلاع عليها على الشخصيات التي تملك صلاحيات أمنية رفيعة المستوى فقط.

ويأتي تقرير «واشنطن بوست» بعد أيام من تسريبات هزّت واشنطن بشأن مكالمة هاتفية بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ولم يتضح ما اذا كان تم حفظ الوثيقة الذي تتضمن تفاصيل لقاء ترامب مع المسؤولين الروس في النظام ذاته. لكن صحيفة «نيويورك تايمز» أفادت ليل الجمعة السبت أن البيت الأبيض وضع بشكل منفصل نصوص محادثات لترامب تتضمن مواضيع حساسة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ذات النظام المخصص للملفات البالغة السرّية. وبدأ البيت الأبيض ذلك عقب تسريبات على غرار حديث ترامب في المكتب البيضاوي مع لافروف وكيسلياك. وخضعت علاقة ترامب بروسيا إلى تدقيق مكثّف منذ وصوله الى السلطة. وسبق أن أشاد الرئيس الأميركي بنظيره الروسي وبدا متقبلاً لنفي الأخير نتائج تحقيقات الاستخبارات الأميركية بأن روسيا تدخلت في انتخابات 2016 لصالح ترامب. ووثّقت الاستخبارات الأميركية وتحقيق قاده مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق روبرت مولر جهوداً روسية لمساعدة ترامب والإضرار بمنافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات 2016 الرئاسية.

من جهته حضّ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف واشنطن على عدم نشر محاضر محادثات بين ترامب وبوتين. وقال لافروف في مؤتمر صحافي «فيما يتعلّق بمحاضر المحادثات الهاتفية، علّمتني أمّي أنّ من غير اللائق قراءة رسائل الآخرين غير الموجّهة إلينا». وجاء كلام لافروف ردا على سؤال حول فضيحة تطاول ترامب المتّهم بأنه سعى إلى تدخّل خارجي في الانتخابات الرئاسية المقبلة خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني طلب منه فيها جمع معلومات من شأنها أن تضرّ بالمرشّح الديموقراطي جو بايدن. وتفاقمت الفضيحة بالنسبة الى ترامب بعدما نشر البيت الأبيض الأربعاء محضر المكالمة الهاتفية. وقال لافروف «هذا غير لائق» وتابع «لكي يكون شخصان منتخبان في بلديهما على مستوى» مهامهما «هناك لياقات دبلوماسية تفترض مستوى معيّنا من السرّيّة».

