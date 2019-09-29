عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: تعهّد الديموقراطيّون التحرّك بسرعة في قضيّة عزل الرئيس دونالد ترامب، معتبرين أنّ الأدلّة واضحة على إساءته استخدام السُلطة من خلال مكالمته الهاتفيّة مع نظيره الأوكراني ومحاولات التستّر على مخالفات. وفي أولى الخطوات، طالب ديموقراطيّون يرأسون لجاناً نافذة في مجلس النوّاب وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو المقرّب من ترامب بتزويدهم وثائق حول قضيّة أوكرانيا بغية «تسريع» التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس.

وجاء في بيان لرؤساء لجان الخارجيّة والاستخبارات والإشراف على السلطة التنفيذية، توجّهوا فيه إلى بومبيو، أنّ «رفضكم الامتثال لهذه المطالبة سيُشكّل دليلاً على عرقلة تحقيق مجلس» النوّاب في هذا الإجراء النادر ضدّ رئيس أميركي.

وأظهرت شكوى من مخبر في أجهزة الاستخبارات أنّ ترامب مارس ضغوطاً على الرئيس الأوكراني للإساءة إلى منافسه الانتخابي جو بايدن. وكتب ترامب في سلسة تغريدات أنّ هذا الاتّصال كان «مثاليّاً» و«قانونيّاً تماماً»، «ليس ممكناً أن يكون أكثر شرفاً». وهاجمَ الديموقراطيّين («الحزب الذي لا يفعل شيئًا») والصحافيين («التافهين») والمخبر الذي أبلغ عن المخالفات («عميل حزب؟»). وفي شريط فيديو حصلت عليه وكالة «بلومبرغ» قال ترامب أثناء اجتماعه الخميس مع دبلوماسيّين من البعثة الأميركيّة لدى الأمم المتّحدة إنّه «في حالة حرب». وكان دعا الجمهوريّين على تويتر إلى «القتال» مضيفاً بحروف كبيرة «مستقبل بلدنا على المحكّ».

من جهتها، قالت رئيسة مجلس النوّاب نانسي بيلوسي إنّ «تصرّفات الرئيس واضحة بشكل مقنع، وهذا لا يمنحنا أيّ خيار سوى المضيّ قدماً». وتابعت «هذا الأمر يتعلّق بالأمن القومي لبلدنا: إنّ رئيس الولايات المتحدة حنث بالقسم، ما من شأنه أن يُعرّض أمننا القومي للخطر، كما يعرض سلامة انتخاباتنا للخطر».

وأعلنت بيلوسي أنّ رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، الذي اتّهم الأسبوع الحالي ترامب بالتصرّف مثل «رئيس عصابة» سيتولّى قيادة التحقيقات. وقالت في مقابلة مع شبكة «ام اس ان بي سي» الاميركية «سيستغرقون الوقت الذي يلزمهم ولن يكون الجدول الزمني هو الحكم. لكن ليس ضروريّاً أن يستمرّ ذلك طويلاً».

وقال إريك سوالويل، عضو لجنة الاستخبارات بمجلس النواب لشبكة سي إن إن الجمعة «يجب أن نتحرّك بسرعة ولكن ليس بتسرّع، يجب أن نركّز على الاتّصال مع أوكرانيا». وتابع «بصفتي مدّعيًا عامًا سابقًا، يجب أن أقول إنّ القضايا تكون أسهل بكثير عندما يعلن المتّهم عن الفعل، وهنا لا ينكر الرئيس ما قاله». وأضاف في اشارة الى هجوم ترامب على المخبر الذي لايزال مجهولا وعلى شهود محتملين من البيت الابيض ضدّه وَصَفهم بأنّهم جواسيس وخونة «لسنا بحاجة لجلسات استماع مدّتها أشهر.. لدينا كلمات الرئيس شخصيًا ولدينا سلوكه بعد الواقعة». وكان ترامب قال أمام الدبلوماسيّين الأميركيّين في الأمم المتحدة «تعلمون ما اعتدنا أن نفعله في الأيّام الخوالي حين كنّا أذكياء؟ اعتدنا على التعامل مع الجواسيس والخونة بطريقة مختلفة بعض الشيء عمّا نفعله الآن». وقال سوالويل إنّ التصريحات التي أدلى بها ترامب أمام حشد من البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة أظهرت «إحساسًا بالذنب. فالأبرياء لا يتحدّثون بهذه الطريقة».

