عربيات ودوليات

نيويورك- الوكالات: ذكرت وزارة الخارجية الأميركية والبعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة رفضت طلبا من وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف لزيارة سفير بلاده لدى المنظمة الدولية في مستشفى بنيويورك حيث يعالج من السرطان.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إنه سيتم قبول طلب ظريف إذا أفرجت إيران عن أحد الأميركيين الذين تحتجزهم.

وكانت الولايات المتحدة فرضت في يوليو الماضي قيودا مشددة على سفر ظريف قبل زيارة للأمم المتحدة هذا الشهر، وكذلك الدبلوماسيون الإيرانيون وأسرهم في نيويورك، في ما وصفه ظريف «بغير الإنساني». ولا يسمح لظريف والدبلوماسيين الإيرانيين سوى بالتنقل في منطقة صغيرة في مانهاتن وحي كوينز ومن وإلى مطار جون كنيدي وبخلاف ذلك يتعين عليهم الحصول على موافقة مسبقة من واشنطن.

وقال علي رضا مير يوسفي المتحدث باسم البعثة الإيرانية إن سفير بلاده مجيد تخت روانجي يعالج من السرطان في مستشفى قريب في ضاحية أبر إست سايد في مانهاتن. وظريف موجود في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية «تحتجز إيران ظلما عدة مواطنين أميركيين منذ سنوات، ويعتصر الألم أسرهم وأصدقاءهم الذين لايمكنهم زيارتهم بحرية». وأضاف «أبلغنا البعثة الإيرانية أنه سيتم منح إذن السفر إذا أفرجت إيران عن مواطن أميركي».

