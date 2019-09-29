عربيات ودوليات

نيويورك- الوكالات: عبرت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والكويت وألمانيا والسويد في بيان مشترك، امس عن ادانتها بأقوى العبارات لـ«تزايد حدة هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية».

واعتبرت هذه الهجمات «تهديدا خطيرا للأمن القومي للمملكة العربية السعودية فضلاً عن تهديد اوسع للأمن الاقليمي والتهديد بتقويض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة».

واجتمع ممثلو حكومات فرنسا وألمانيا والكويت والصين وروسيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة يوم الخميس 26 سبتمبر 2019، كمجموعة لتأكيد استمرار دعمهم للعملية السياسية في اليمن بقيادة الأمم المتحدة بحسب البيان وأعربت المجموعة عن تقديرها للسعودية التي قدمت للأمم المتحدة مبلغ 500 مليون دولار في 25 سبتمبر.

كما دعت اطراف الصراع لتسهيل دخول المساعدات الانسانية بشكل آمن وبسرعة ودون عراقيل وفق ما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2451 وحثت جميع الأطراف للايفاء بالتزاماتها بموجب القانون الانساني الدولي، بما في ذلك ضمان حمايتها للمدنيين.

وجدد البيان دعم مجموعة الدول تلك لمارتن غريفثس مبعوث الأمم المتحدة في اليمن، ودعوتها الحكومة والحوثيين الى الانخراط معه بشكل بناء ومستمر وأثنت

«هذه المجموعة على الجهود الدؤوبة التي يبذلها المبعوث الخاص لدعم الأطراف في تنفيذ اتفاق استوكهولم والتوصل الى حل سياسي للصراع في اليمن». وتابع البيان «يظل اتفاق ستوكهولم عنصرا هاما في عملية السلام في اليمن وينبغي تنفيذه كما هو متوخى من اجل تخفيف الوضع الانساني، وخلق الثقة بين الطرفين، وتحسين ظروف المحادثات السياسية».

وأضاف «لاكتساب الزخم، تدعو المجموعة الأطراف اليمنية الى احترام وقف اطلاق النار في الحديدة والمشاركة البناءة في المفاوضات المتعلقة بتنفيذ اتفاق الحديدة. على وجه الخصوص، تعرب المجموعة عن دعمها الكامل لبعثة الأمم المتحدة وتدعو الأطراف اليمنية الى المشاركة بشكل بناء

مع البعثة وكذلك مع مقترحات الأمم المتحدة بشأن الترتيبات الأمنية التي سوف تسمح بالانسحاب المتبادل للقوات العسكرية، والرصد الثلاثي، وتمكين آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش «UNVIM». وأكدت هذه الدول «من جديد التزامها بوحدة اليمن وسيادته وسلامة اراضيه».

