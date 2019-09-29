عربيات ودوليات

القاهرة - الوكالات: قضت محكمة جنايات القاهرة باحالة اوراق 7 متهمين الى المفتي تمهيدا للحكم باعدامهم، في قضية عرفت اعلاميا باسم «خلية حلوان». وحددت المحكمة جلسة يوم 12 نوفمبر للنطق بالحكم على جميع المتهمين، وعددهم 32. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم، منها الانضمام لجماعة ارهابية اسست على خلاف احكام القانون والدستور، وحيازة اسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الارهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة. ومن بين الجرائم التي انخرطت بها الخلية، اغتيال ضابط و7 امناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات ارهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى رئيس وحدة مرور المنيب والمجند المرافق له، واشعال النار فى سيارته، واغتيال امين شرطة احمد فاوي من قوة ادارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 الف جنيه مصرى بتاريخ 6 ابريل 2016.

