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كابول- أ. ف. ب: ادلى الأفغان بأصواتهم امس لاختيار رئيسهم في الدورة الأولى من انتخابات تجري تحت تهديد الاعتداءات وعمليات التزوير والمقاطعة، وشهدت اعتداء اوقع 15 جريحا في جنوب البلاد.

ويخوض 18 مرشحا هذه الانتخابات للفوز بولاية رئاسية من خمس سنوات، وتشتد المنافسة بصورة خاصة بين المرشحين الأوفر حظا الرئيس الحالي اشرف غني ورئيس الحكومة عبدالله عبدالله. وتجري عملية الاقتراع في وقت وصلت محادثات السلام بين الأميركيين وحركة طالبان الى طريق مسدود مبددة الأمل في قيام حوار بين الحكومة الأفغانية والمتمردين يفضي الى احلال السلام في البلد.

وضاعفت طالبان التحذيرات للناخبين البالغ عددهم حوالى 9,6 ملايين لردعهم عن المشاركة في الانتخابات، وتوعدت الحركة الخميس باستهداف «مكاتب ومراكز (الاقتراع) التي تستضيف هذه المهزلة». وأدى اعتداء وقع قبل الظهر قرب مركز اقتراع في قندهار بجنوب افغانستان الى وقوع 15 جريحا فيما افاد مسؤولون محليون عن عدة هجمات بقنابل وقنابل يدوية لم تسفر عن ضحايا.

وأعلنت وزارة الداخلية نشر 72 الف عنصر لحراسة حوالى خمسة آلاف مركز اقتراع في البلاد كما حُظر منذ مساء الأربعاء دخول جميع الشاحنات والشاحنات الصغيرة الى العاصمة خشية استخدامها في اعتداءات بآليات مفخخة. وقال المتحدث باسم اللجنة الانتخابية ذبيح الله سعدات في الصباح «اننا مسرورون لوقوف الناس منذ الآن في صفوف انتظار طويلة امام مكاتب الاقتراع للادلاء بأصواتهم في الصناديق».

وبدأت الحملة الانتخابية في اواخر سبتمبر باعتداء اوقع عشرين قتيل. كما قتل بعد ذلك اكثر من مئة شخص آخرين في اعتداءات تبنتها حركة طالبان.

من جهة اخرى، ثمة مخاوف من وقوع هجمات ينفذها تنظيم «داعش» بعدما اعلن مسؤوليته عن اعتداء اوقع 80 قتيلا خلال حفل زفاف في اغسطس.

وقال الناخب محي الدين (55 عاما) في كابول «أنا هنا للتصويت اعلم انّ هناك تهديدات، لكنّ القنابل والهجمات جزءٌ من يوميّاتنا» مضيفا «لست خائفا. علينا التصويت اذا اردنا ان نكون قادرين على تغيير حياتنا». وأعرب سيد نور احمد (31 عاما) الموظف في احدى مدارس العاصمة عن «قلق كبير بشأن الأمن، لكن لاخيار امامنا سوى التصويت واختيار زعيمنا». وهي رابع انتخابات رئاسية في تاريخ افغانستان وجرت الأولى عام 2004. وصرح الرئيس الافغاني بعد الادلاء بصوته ان «هذه الانتخابات ستمهد الطريق حتى نسير في اتجاه السلام بشرعية حقيقية». ويأمل غني في الفوز بولاية ثانية ماسيفرضه في موقع محاور لا يمكن تجاوزه للتفاوض مع طالبان. غير ان المتمردين يعتبرونه «دمية» وينكرون له اي صفة شرعية.

وسبق ان تواجه غني وعبدالله عام 2014 في انتخابات شهدت مخالفات خطيرة الى حد ان الولايات المتحدة فرضت على كابول انشاء منصب رئيس الحكومة لعبدالله وقالت سونافبار ميرزاي (23عاما) الموظفة في شركة خاصة في كابول «انني سعيدة جدا للمشاركة في الانتخابات» متمنية ان «تضمن اللجنة الانتخابية شفافية الاقتراع لأن العديدين فقدوا الثقة في الانتخابات السابقة». وأكدت السلطات الأفغانية انها اتخذت جميع التدابير لمنع وقوع عمليات تزوير فنشرت خصوصا مجموعة من الوسائل التقنية بينها اجهزة بيومترية لكشف البيانات. ويتوقع صدور النتائج الأولية في 19 اكتوبر على ان تعلن النتائج النهائية في 7 نوفمبر. وستكون نسبة المقاطعة في هذه الانتخابات تحت المجهر اذ يتوقع بمعزل عن الخوف من الاعتداءات او من عمليات التزوير، ان يلزم العديد من الناخبين منازلهم بعدما فقدوا الأمل في ان يعمل قادتهم على تحسين ظروفهم المعيشية.

