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كانو (نيجيريا) - أ. ف. ب: اعلنت الشرطة في نيجيريا انها انقذت اكثر من 300 تلميذ، بينهم قاصرون، تعرضوا للتعذيب والاستغلال الجنسي في مدرسة قرآنية في كادونا شمال البلاد.

وخلال عملية مداهمة الخميس لمقر في حي ريغاسا عثرت الشرطة على اكثر من 300 تلميذ وطالب «من جنسيات مختلفة» مسجونين ومقيدين في مدرسة اسلامية داخلية اطلقت وسائل الاعلام عليها تسمية «منزل الرعب».

وقال الناطق باسم شرطة ولاية كادونا ياكوكو سابو ان المسؤولين عن المدرسة كانوا يرغمون الشبان على العيش في «ظروف انسانية مهينة وغير انسانية باسم تعليمهم القرآن واصلاحهم». وأوقف مالك المبنى ومساعدوه الستة بحسب سابو. وأعلن سابو «عثرنا على نحو مئة تلميذ، بينهم اطفال في سن التاسعة مقيدين في غرفة صغيرة باسم اصلاحهم وجعلهم قادرين على تحمل المسؤولية».

وأضاف «تعرض الضحايا لسوء المعاملة اعلن بعضهم انه تعرض للاغتصاب من قبل اساتذته» وفي صور نشرتها وسائل اعلام نيجيرية يظهر طفل في ظهره جروح، يبدو انها نتيجة الجلد وآخر مقيد القدمين بسلاسل على قضبان حديد، ومجموعة شبان صغار مجمعين في غرفة قذرة. وفي صور اخرى، يظهر الأطفال الذين تم انقاذهم مع وجوه هزيلة وصعود عشرات منهم الى حافلات صغيرة توجهت الى ملعب البلدية، قبل ان ينضموا مع امتعتهم الشخصية الى معسكر للحجيج قرب المطار. وعثرت الشرطة كذلك على «غرفة تعذيب» علق فيها الطلاب بالسلاسل وضربوا عندما اعتبر اساتذتهم انهم ارتكبوا خطأ ما.

ونفذت المداهمة بعد شكاوى متكررة من سكان يعيشون قرب المكان شعروا بأن شيئا غير عادي يجري داخل المدرسة. وأضاف المتحدث «الضحايا ينتمون الى جنسيات متنوعة، وأكد اثنان منهم خلال استجوابهما ان والديهما احضراهما الى هناك من بوركينا فاسو».

