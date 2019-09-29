دوليه

قدم حارس مرمى شيفيلد يونايتد الشاب دين هندرسون هدية سخية، منحت ضيفه ليفربول المتصدر فوزه السابع تواليا أمس في المرحلة السابعة من الدوري الانكليزي. وكان شيفيلد يونايتد الصاعد الى دوري الأضواء، في طريقه لعرقلة بطل أوروبا للمرة الأولى هذا الموسم، قبل أن يفلت حارسه هندرسون (22 عاما)، تسديدة سهلة للهولندي جورجينيو فينالدوم هزت شباكه بعد مرورها بين قدميه (70). وكان الهدف التسديدة الأولى في المباراة لليفربول بين الخشبات الثلاث. ورفع ليفربول رصيده الى 21 نقطة كاملة. وهذا أول فوز للفريق الأحمر في الدوري على ملعب «برامال لاين» الذي شهد حضور 31 الف متفرج، في مدينة تبعد نحو 100 كلم شرق ليفربول. كما حقق وصيف الدوري الماضي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، فوزه السادس عشر تواليا في الدوري (مع اضافة آخر مباريات الموسم الماضي)، علما بأن تشكيلة المدرب الالماني يورغن كلوب لم تخسر أمام فريق خارج «الستة الكبار» التقليديين منذ يناير 2018.

وفي اسبانيا، ألحق فالنسيا بمضيفه أتلتيك بلباو، خسارته الأولى هذا الموسم، وذلك في مباراتهما أمس ضمن المرحلة السابعة من الدوري، مفقدا اياه ثلاث نقاط ثمينة في سباق فرق المقدمة. وحقق فالنسيا بهدف الروسي دينيس تشيريشيف، الفوز الثاني له هذا الموسم والنقاط الثلاث للمباراة. وقدم الفريقان مباراة متكافئة في الشوط الأول، وكان الفيصل بينهما هدف تشيريشيف الذي أتى في أعقاب هجمة مرتدة لفريقه، قادها رودريغو ومنه الى الأوروغوياني ماكسي غوميز، وعبرَه على الجهة اليمنى الى فيران توريس الذي أفلت من الرقابة الدفاعية، وحول الكرة عرضية الى الدولي الروسي المتقدم من الخلف، فسددها قوية في مرمى أوناي سيمون. وأثار الهدف جدلا في الملعب، بعدما لجأ الحكم الى مراجعة مطوّلة لتقنية المساعدة بالفيديو (فار) لشكوك بوجود تسلل على غوميز قبل أن ينتهي الأمر باحتساب الهدف، علما بأن لقطات الاعادة التلفزيونية أظهرت أن غوميز كان متقدما على المدافعين بسنتيمترات. وتبادل الفريقان المحاولات على مدى الشوطين لاسيما في الثاني، حيث اقترب اينياكي وليامس من معادلة النتيجة في الدقيقة 67، بتسديدة قوية من زاوية ضيقة داخل المنطقة، مرت الى جانب القائم الأيمن. وأظهرت لقطات الاعادة أن حارس فالنسيا الهولندي يسبر سيليسن لمس الكرة، لكن حكم المباراة احتسب ركلة مرمى لصالح الحارس السابق لبرشلونة. وفي الدقائق الأخيرة، أتاح الضغط الذي قام به أتلتيك بلباو، لفالنسيا شنّ هجمات مرتدة اقترب خلالها من تعزيز النتيجة، وأخطرها في الدقيقة 90+3 عندما سدد توريس كرة قوية من مسافة قريبة نحو مرمى أتلتيك الخالي من حارسه، لكن المدافع ييراي ألفاريز أبعدها ببطنه. وتجمد رصيد أتلتيك بلباو عند 12 نقطة في المركز الرابع.

وافتتحت المرحلة أول من أمس بفوز كبير لفياريال على ضيفه ريال بيتيس بنتيجة 5-1.سجل للفريق المضيف الكاميروني كارل توكو-ايكومبي هدفين (39 و76)، والمخضرم سانتي كازورلا بعدما احتكم الحكم الى تقنية المساعدة بالفيديو «فار» لاحتساب ركلة جزاء (68)، وجيرارد مورينو (90+2) والنيجيري سامويل تشوكويزي (90+4). فيما سجل هدف بيتيس البرازيلي ايمرسون (48). ورفع فياريال رصيده الى 11 نقطة، فيما تجمد رصيد بيتيس الذي مني بخسارته الاولى في مبارياته الخمس الاخيرة، عند 8 نقاط في المركز التاسع.

