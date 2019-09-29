دوليه

يسعى نابولي إلى العودة لسكة الانتصارات عندما يحل ضيفاً على بريشيا اليوم في المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي. وسيحاول نابولي، وصيف بطل الموسم الماضي، مصالحة جماهيره عقب سقوطه أمامها الأربعاء عندما خسر أمام كالياري 0-1 هي الثانية له هذا الموسم بعد الأولى أمام مضيفه يوفنتوس 3-4. ويخوض نابولي مباراته الثانية تواليا على أرضه عندما يلاقي بريشيا الحادي عشر وعينه على رحلته إلى بلجيكا الأربعاء المقبل لمواجهة غنك البلجيكي في الجولة الثانية من دور المجموعات للمسابقة القارية. وشدد مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي على أنه «لست قلقا جدا، على الإطلاق»، مضيفا «أنا لا أحكم على المباريات على النتيجة فقط». ويعول بريشيا على المهاجم «المشاكس» ماريو بالوتيلي الذي سيخوض مباراته الثامنة ضد نابولي بعدما لعب ضده ثلاث مرات بألوان ميلان ومرتين بألوان إنتر ومرة بألوان كل من مانشستر سيتي الإنكليزي ونيس الفرنسي. ولم ينجح بالوتيلي الذي انضم هذا الصيف إلى بريشيا، في تحقيق الفوز على الفريق الجنوبي في المباريات السبع الأخيرة (6 هزائم وتعادل واحد) وهز شباكه مرتين فقط مع مانشستر سيتي في نابولي عام 2011 ضمن دوري الأبطال وفي 2013 مع ميلان على ملعب سان سيرو.وخاض بالوتيلي (29 عاما) مباراته الأولى مع بريشيا الثلاثاء بعد انتهاء عقوبة الإيقاف ضد يوفنتوس حيث هدد مرمى فريق «السيدة العجوز» مرات عدة دون أن ينجح في هز شباكه وتجنيب فريقه الخسارة 1-2. وغاب بالوتيلي عن المباريات الأربع الأولى لفريقه الجديد بسبب عقوبة حملها معه من الدوري الفرنسي نتيجة طرده في آخر ثلاث دقائق من مشاركته الأخيرة مع فريقه السابق مرسيليا ضد مونبلييه. ويسعى روما الذي مني بخسارته الأولى هذا الموسم على يد أتالانتا الجولة الماضية، إلى التعويض عندما يحل ضيفا على ليتشي الرابع عشر، والأمر ذاته بالنسبة لميلان الذي مني بخسارته الثانية تواليا والثالثة هذا الموسم بسقوطه امام تورينو 1-2 الخميس، وذلك عندما يستضيف فيورنتينا الذي حقق فوزه الأول هذا الموسم بفوزه على سمبدوريا 2-1 الأربعاء الماضي.

