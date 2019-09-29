دوليه

خيم التعادل السلبي على موقعة الـ «كلاسيكو» التي جمعت الأهلي وضيفه النصر اول من امس، في افتتاح المرحلة الخامسة من بطولة الدوري السعودي. ورفع الفريقان رصيدهما الى ثماني نقاط، فتقدم الاهلي للمركز الثالث الموقت والنصر للمركز الخامس موقتا ايضا بانتظار استكمال مباريات المرحلة. ووضع الاتحاد حداً لتفوق الشباب عليه في آخر أربع مواجهات محلية بينهما، وألحق بمضيفه أول خسارة هذا الموسم، بفوزه 2-1 في المباراة التي اقيمت على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض. ورفع الاتحاد رصيده الى 6 نقاط في المركز التاسع موقتا مع مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد الشباب عند 6 نقاط في المركز العاشر.

