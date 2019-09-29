دوليه

احرزت العداءة الكينية روث شيبنغيتيش الذهبية الأولى في بطولة العالم لالعاب القوى في الدوحة اول من امس بحلولها أولى في سباق الماراتون (42.195 كم) وسط حرارة مرتفعة (32 درجة مئوية) ورطوبة عالية اجبرت العديد من العداءات على الانسحاب. وسجلت الكينية زمنا قدره 2.32.43 ساعة لتحرز اول لقب عالمي لها.

ونال العرب باكورة ميدالياتهم في البطولة الحالية وكانت من المعدن الفضي بحلول البحرينية روز شيلومو حاملة اللقب قبل عامين، في المركز الثاني مسجلة 2.33.46 ساعة.اما المركز الثالث فكان من نصيب الناميبية هيلالا يوهانيس وسجلت 2.34.15 ساعة.

وكانت شيبنغيتيش سجلت افضل توقيت هذا العام مع 2.17.08 ساعة في ماراتون دبي وهو ثالث افضل رقم في تاريخ هذا السباق. وظلت المنافسة متقاربة بين شيبنغيتيتش وشيلومو معظم فترات السباق وتبادلتا الصدارة اكثر من مرة قبل ان تنطلق الاولى بقوة في الكيلومترات السبع الاخيرة وتجتاز خط النهاية متقدمة بفارق مريح بلغ دقيقة وثلاث ثوان. وقالت الفائزة «كانت الظروف المناخية صعبة للغاية لكني صمدت حتى النهاية على الرغم من شعوري ببعض الثقل في ساقي».

اما شيلومو فقالت «لم اكن اتوقع ان اكون من بين صاحبة الميداليات وسط هذه الظروف المناخية الصعبة».واضافت «كانت الظروف اكثر حرا منها في جاكرتا (حيث فازت بدورة الالعاب الاسيوية العالم الماضي).وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد افتتح الجمعة النسخة السابعة عشرة من بطولة العالم لالعاب القوى. وقال الشيخ تميم في احتفال اقيم على كورنيش الدوحة: «اعلن افتتاح بطولة العالم لالعاب القوى متمنيا التوفيق للجميع وحسن الاقامة» قبل ان تطلق الالعاب النارية في سماء الدوحة. وتحظى البطولة بمشاركة نحو 2000 رياضي ورياضية من 208 دول سيتنافسون في 49 سباقا ومسابقة. وبدأ حفل الافتتاح في الحادية عشرة من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي على كورنيش الدوحة وليس على الملعب الرسمي للبطولة ستاد خليفة الدولي، وذلك قبل ساعة من انطلاق السباق الرسمي الاول في المونديال وهو ماراتون السيدات الذي شهد تتويج شيبنغيتيش.

ويتوقع أن يكون سباق 100 م للسيدات المقرر اليوم، أحد أكثر السباقات اثارة في النسخة الحالية نظرا لقوة المنافسة بين أكثر من عداءة.

فالجامايكيتان ايلين طومسون وشيلي-آن فرايزر-رايس تدخلان المنافسة وفي رصيدهما أفضل توقيت لهذا العام (كلتاهما سجلت 10,73 ثوان)، ولكل منهما ذهبيتان أولمبيتان على الصعيد الفردي، اذ توجت طومسون بسباقي السرعة 100 م و200 م في ريو دي جانيرو 2016، بينما طوقت فرايزر-برايس عنقها بالمعدن الأصفر في 100 م عامي 2008 في بكين و2012 في لندن. ومعهما تأتي الانكليزية دينا آشر-سميث التي تعيش أفضل موسم لها على المضمار، اضافة الى العاجية ماري جوزيه تا لو بطلة افريقيا مرتين، والهولندية دافني شيبرز بطلة العالم مرتين أيضا في سباق 200 م، والأميركية توري باوي حاملة اللقب قبل عامين في بطولة لندن.

وتشهد البطولة اليوم أيضا صراعا على احراز ذهبية مسابقة الوثبة الثلاثية، والذي يتوقع أن ينحصر بين الأميركيين ويل كلاي وكريستيان تايلور.

