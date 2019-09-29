محلية

صدم برقان نظيره الكويت وهزمه 21 20 في اللقاء الذي جمع الفريقين اول من امس على صالة الأميرة سمية في العاصمة الأردنية عمان ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الأمير فيصل بن فهد للاندية العربية الابطال في كرة اليد، اذ تعد هذه الخسارة الأولى للابيض من فريق كويتي منذ 7 سنوات تقريباً سواء على مستوى البطولات المحلية أو الخارجية.

وبهذا الانتصار صعد برقان الى الدور نصف النهائي الذي يقام غدا ويواجه فيه المجمع البترولي الجزائري، فيما يلعب في نصف النهائي الآخر الغرافة القطري مع الوحدة السعودي.

اما الكويت فسيخوض مواجهة في 05:00 مساء اليوم ضد رجاء اغادير المغربي في مرحلة تحديد المراكز من الخامس الى الثامن والتي يلتقي فيها قطر مع الترجي التونسي في 03:00 عصر اليوم أيضاً.

ورغم ان الأبيض فرض نفسه بقوة في البطولة كأحد أبرز المرشحين للقب من خلال المستوى القوي الذي قدمه والانتصارات الثلاثة المتتالية التي سجلها في الدور الأول على فرق قطر والوحدة والترجي مقابل 3 خسارات لبرقان من الغرافة والوحدة والمجمع البترولي، الا ان برقان كان له كلام آخر في هذه المرحلة التي تعتبر «مرحلة الجد»، مدوناً مفاجأة لم يتوقعها الكثيرون على اعتبار ان الفارق الفني والبدني ومستوى الاعداد للبطولة والخبرات جميعها يصب في مصلحة الأبيض الذي هيمن على كرة اليد الكويتية لسنوات طويلة دون منافس حقيقي.

وتنعقد الآمال الآن على برقان للعودة بانجاز عربي يعيد لكرة اليد الكويتية هيبتها، خصوصا بعد اظهاره الامكانيات الكبيرة التي يمتلكها وكان يخفيها في الدور الأول، واكتسب على اثرها ثقة كبيرة بنفسه، فمواجهة الغد امام المجمع البترولي ستحمل طابعاً ثأرياً بعد ان فاز الفريق الجزائري في الدور التمهيدي على برقان 28 17 .

