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انتزعت الرامية سارة الحوال اول من امس المركز الأول والميدالية الذهبية في البطولة الآسيوية التاسعة لرماية الأطباق الطائرة التي تقام حاليا بمدينة ألماتي في كازاخستان ضمن مسابقة تراب الأولمبي محققة انجاز كويتيا جديدا لرياضة الرماية.

وقالت الحوال في بيان صحفي صادر عن نادي الرماية ان المنافسات اتسمت بالقوة والندية لاسيما في الجولة الأخيرة التي أصابت بها 45 طبقا من أصل 50 مشيرة الى أن الكازاخستانية انستازيا حلت في المركز الثاني بعد أن اصابت 43 في حين جاءت الصينية ليكسي هونغ بالمركز الثالث ب 40 طبقا.

وأكدت أهمية المشاركة في هذه البطولة القارية لأنها تأتي ضمن خطة النادي لتأهيل الرماة الكويتيين لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقررة اقامتها في مدينة طوكيو العام المقبل.

وأضافت أن منتخب الكويت يستعد بقوة للمشاركة في البطولة الآسيوية ال 14 الشاملة للرماية والمقررة اقامتها في قطر خلال شهر نوفمبر المقبل نظرا الى أنها مؤهلة للاولمبياد اذ تسعى الكويت لتحقيق المزيد من بطاقات التأهل علما أن هناك راميين كويتيين تأهلا للدورة الأولمبية بالفعل هما عبدالرحمن الفيحان ومنصور الرشيدي.

وأعربت الحوال عن سعادتها الغامرة بتحقيق هذا الفوز الذي جاء علي حساب رماة قارة آسيا المميزين مما يثبت تفوق الرماية الكويتية مهدية هذا الفوز الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد والى أسرة الرماية

الكويتية.

وثمنت الدعم الكبير لرئيس نادي الرماية دعيج العتيبي وكل منتسبي النادي للرماة الكويتيين ويتمثل بتوفير كل الامكانات لانجاحهم متمنية «مساهمة الهيئة العامة الرياضة بتوفير التفرغات للرياضيين المميزين بوقت كاف وتقديم الدعم المناسب لهم لضمان تحقيق أفصل النتائج في الاستحقاقات المقبلة».

