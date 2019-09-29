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أشاد أمين سر نادي برقان أنور العتيبي بالانجاز الذي حققه فريق كرة اليد بالنادي بتأهله الى الدور نصف النهائي للبطولة العربية للأندية أبطال الدوري المقامة في الأردن، وذلك بعد تغلبه على الكويت بنتيجة 21-20 أول من أمس الجمعة في الدور ثمن النهائي للبطولة.

وقال العتيبي الذي يشغل منصب رئيس جهاز كرة اليد في النادي ان الفوز على فريق بقوة الكويت يعتبر انجازاً كبيراً خصوصاً أن الأبيض حقق الفوز في كل مبارياته في دور المجموعات، مضيفاً: «لا يوجد خاسر في هذه المباراة، فكلانا نمثل البلد ونسعى الى رفع علمه في هذه المحافل».

وأشار الى أن الفريقين قدما مباراة قوية مليئة بالحماس والندية والاثارة، مشيداً بالروح العالية والاصرار الذي تحلى فيه لاعبو برقان وقدرتهم على انهاء المباراة لصالحهم.

وامتدح العتيبي الدور الكبير لمدرب الفريق محمد مسعودان واللاعبين «الذين كانوا أبطالاً وقدموا مباراة كبيرة وتأهلوا بجدارة واستحقاق». وتوجه العتيبي بالشكر الى سفير الكويت في الأردن عبد العزيز الديحاني على اهتمامه بالوفد وحرصه على متابعة مباريات الفريق من الصالة، مقدراً الدور الكبير لمجلس ادارة النادي ورئيس النادي هملان الهملان على دعمهم الكبير للفريق وحرصهم على تسجيل انجاز مشرف باسم الكويت.

