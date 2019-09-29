محلية

أكملها العربي بعد ناديي الكويت والسالمية بالخروج من بطولة الملك محمد السادس للاندية العربية الابطال بكرة القدم يوم الخميس الماضي؟ حيث طالب الكثير من النقاد الرياضيين بأن تكون هناك دراسات علمية عند اتخاذ اي قرار فني او اداري او قانوني في الرياضة الكويتية لكي نستطيع ان نأخذ قراراتنا في مختلف المجالات على اسس علمية سليمة....الخ الى هنا نشكر من نادى بهذه المبادئ ولكن لمن يعلم او لا يعلم او يعلم ويقول بأنه لا يعلم ان ماحدث هو نتاج:

سوء ادارة اللعبة التي تأتي بالدرجة الاولى وراء هذا الاخفاق.

سوء الادارة جاء من اتحاد رياضي جاء بمباركة الجمعية العمومية.

قصه البحوث الرياضية غير محبذة في الهيئات الرياضية الاهلية لانها تكشف حقيقة سوء ادارتهم للعبة وهم يكرهون الحقيقة.

المجاملات لبعض الاندية التي لها نفوذ على الاتحاد هي التي تتحمل المسؤولية.

المجاملة في اختيار الجهازين الفني والاداري واللاعبين هو جزء رئيس في هذا الاخفاق.

شئ طبيعي ان يكون هذا هو المستوى الحقيقي لفرقنا المحلية فمستواهم يعكس مستوى دورينا المتواضع من خمس سنوات مضت.

عندما نفكر بأن يكون بالملعب خمسة لاعبين غير كويتيين فلا تتوقع ان يكون لك منتخب محترم مستقبلا.

اتمنى ان يكون هناك محللون فنيون يقيمون قرارات الاتحاد الفنية بعيدا عن اللجنة الفنية للاتحاد لكي يكون هناك حياد في اتخاذ القرار.

في نهاية الامر يجب ان نقول الحمد لله بأننا اكتشفنا قدراتنا الفنية في الجولة الاولى من البطولة وان مستوى جمهورنا افضل بكثير من مستوى لاعبينا... واداراتنا...

والله من وراء القصد.

