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يطمح الكويت الى استعادة التوازن عندما يحل ضيفاً على النصر في 07:35 مساء اليوم على ستاد علي صباح السالم في ختام الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز. وتأجلت المباراة نظراً لارتباط الأبيض بلقاء اياب دور الـ 32 من البطولة العرية للأندية الأبطال أمام الشرطة العراقي والتي خسرها الكويت بهدفين دون رد وغادر البطولة رغم فوزه ذهاباً بنتيجة 3-1 قبل شهر تقريباً. وظهر فريق المدرب السوري حسام السيد بصورة متواضعة في المباراة التي احتضنها ستاد كربلاء الدولي، مع ان الأبيض بدأ الموسم بأفضل صورة ممكنة بفوزه على الشرطة في لقاء الذهاب ثم تغلبه على كاظمة في الجولة الأولى من الدوري بنتيجة 3-1.

لذلك يتطلع الفريق الى الفوز في مواجهة اليوم ومشاركة القادسية صاحب النقاط الست في الصدارة قبل فترة التوقف الدولي لاعداد المنتخب.

ويملك الكويت الأسماء القادرة على الفوز في مباراة اليوم بقيادة العاجي جمعة سعيد الذي شارك في الشوط الثاني من لقاء الشرطة، الى جانب فيصل زايد والكولومبي دييغو كالديرون والفرنسي عبدول سيسوكو والسوري عمر ميداني وعبدالله البريكي وفهد الهاجري وشريدة الشريدة والحارس حميد القلاف الذي ظهر بمستوى رائع أمام الشرطة وأنقذ مرماه من أكثر من هدف. ويفتقد الكويت اليوم خدمات مهاجمه يوسف ناصر الذي نال البطاقة الحمراء في مباراة كاظمة في الجولة الأولى.

في المقابل، يتطلع النصر هو الآخر الى تعويض الخسارة غير المتوقعة التي تعرض لها في الجولة الأولى أمام الساحل بهدف دون رد، رغم أن الفريق دعم صفوفه بأكثر من صفقة كبيرة لعل أبرزها التعاقد مع النجم السعودي تيسير الجاسم ونجم القادسية والأزرق السابق عبدالعزيز المشعان، الى جانب البحريني سيد ضياء والعاجي أدو روبن، والبرازيلي أندرسون، والغيني نابي سوماه، مع اسناد مهمة التدريب الى التونسي لطفي رحيم.

