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تغلب كاظمة على اليرموك 70-63 في المباراة التي جمعتهما اول من أمس على صالة نادي الساحل ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري العام لكرة السلة والتي شهدت ايضاً فوز القادسية على النصر 91-55. وانفرد كاظمة والقادسية بصدارة الترتيب برصيد 6 نقاط من 3 مباريات يليهما الشباب والكويت وبرقان والجهراء واليرموك برصيد 4 نقاط لكل فريق ثم الساحل والقرين والعربي والنصر بـ 3 نقاط واخيراً الصليبخات والتضامن برصيد نقطتين.وينص نظام البطولة على تأهل اول ستة فرق في الدوري التمهيدي الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام الدوري من قسمين على ان يتأهل اول أربعة فرق منهم للمربع الذهبي الذي سيلتقي به الأول مع الرابع والثاني مع الثالث ثم يتأهل الفريقان الفائزان الى النهائي الذي سيقام بنظام البلاي اوف من ثلاث مباريات.

في المباراة الاولى، نجح كاظمة في تخطي اليرموك بفارق 7 نقاط 70 -63 ،اذ انهى الربع الاول لمصلحته 22-13 بيد ان اليرموك استطاع العودة الى أجواء المباراة وقلص الفارق الى نقطة 32-33، وتسيد البرتقالي المباراة في الربع الثالث وانهاه متقدماً 56-43، وحاول اليرموك العودة الى المباراة في الربع الرابع واستطاع تقليص الفارق الى 6 نقاط في الربع الرابع الا ان خبرة لاعبي كاظمة منحته الفوز في النهاية بنتيجة 70-63.

وفي المباراة الثانية، لم يجد القادسية صعوبة في الفوز على النصر 91-55 مستغلاً افضليته وخبرة لاعبيه.

وتقام اليوم منافسات الجولة السادسة حيث يلتقي العربي مع الجهراء في 05:00 مساء على صالة نادي النصر، وتتبعها مباشرةً مباراة الشباب مع القرين على الصالة ذاتها، وعلى صالة نادي الجهراء، يلتقي في 05:00 مساء الساحل مع الكويت ثم تليها مباراة الصليبخات مع التضامن على الصالة نفسها.

