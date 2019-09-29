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جنى المنتخب الكويتي 3 ميداليات في دورة الالعاب الدولية الثالثة لرياضة الشرطة التي نظمت في مدينة ميلانو الايطالية بين 18 و27 سبتمبر الحالي بمشاركة اكثر من 500 متسابق من 50 بلدا.ونال اللاعب حسين المسري المركز الثاني والميدالية الفضية في لعبة الجودو وزن تحت 100 كغ بينما فاز اللاعب مقدم طيار النجدي بالميدالية البرونزية في لعبة جوجيستو تحت وزن 85 كغ فيما حقق اللاعب ملازم أول فيصل الدويسان الميدالية البرونزية كذلك في لعبة جوجيستو تحت وزن 94 كغ. وتقدم رئيس وفد المنتخب رئيس اتحاد الشرطة اللواء سعود الخضر بالتهنئة للفائزين وأعضاء الوفد وجميع منتسبي وزارة الداخلية بهذا الانجاز الرياضي الدولي المبشر. وأكد اللواء الخضر اهمية الدعم الذي يوليه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام للرياضة الشرطية والعمل الدائم على تطوير المستوى الفني للاعبين لتحقيق مثل هذه الانجازات الرياضية الدولية. وفي هذا السياق أعرب الخضر عن الشكر لمحافظ حولي رئيس الاتحاد الدولي للشرطة الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف لاهتمامه الخاص بالرياضة الشرطية ودوره الريادي الدؤوب لنشرها على المستوى العالمي لما لذلك من أثر ايجابي ومحفز لمنتسبي الشرطة من الناحية البدنية والذهنية.وتضمنت دورة الألعاب الدولية الثالثة للشرطة مسابقات ألعاب الجودو والجوجيستو والسباحة والجري والرماية.

