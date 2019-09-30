الأولى

أكد رئيس الوزراء بالانابة وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد أهمية تعزيز آفاق التعاون التجاري بين الكويت والعراق لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة بما يعود بالنفع على المنطقة وعلى الحركة التجارية فيها. وأكد الشيخ ناصر، لدى استقباله وزير التجارة العراقي د. محمد العاني والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد، حرص الجميع على تطوير العلاقات بين البلدين من خلال استثمار جميع الامكانات والموارد المتاحة في هذا المجال. (طالع ص 11)

وفي سياق ذي صلة دعا وزير التجارة وزير الخدمات خالد الروضان المسؤولين العراقيين الى ضرورة تجاور العراقيل والمعوقات التي تؤخر تحسين العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين البلدين مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية أعمال اللجنة الوزارية المشتركة الكويتية - العراقية في تعزيز العلاقات المشتركة. واضاف الروضان في كلمته في افتتاح الاجتماع الاول للجنة امس الذي تستضيفه الكويت على مدى يومين ان هناك رغبة سامية للدفع بالعلاقات الثنائية الى آفاق جديدة ومتطورة، مشيرا الى ان ما تمر به المنطقة من ظروف دقيقة وحرجة تتطلب الترابط والتشاور والتنسيق في مختلف المجالات، مبينا ان هذه اللجنة تشكل نموذجا للعلاقات الثنائية القوية والمتينة وتسهم في تحقيق ما يصبو اليه الجميع من تقدم وازدهار للبلدين والشعبين.

ومن جانبه ، قال وزير التجارة والصناعة العراقي د. محمد العاني في كلمته خلال افتتاح اعمال الاجتماع، ان مشاركة الشركات الكويتية في عملية اعادة الاعمار في العراق ضرورة قصوى لما تمتلكه من خبرة وامكانات وشراكات مع الشركات العالمية، واضاف ان العلاقات الاخوية والروابط المشتركة التي تجمع البلدين عميقة ومتأصلة، مضيفا ان المصالح الاقتصادية والتجارية بين البلدين متقاربة جدا ومتداخلة في بعض الجوانب لدرجة يصعب الفصل بينهما، مؤكدا ان الحكومة العراقية الحالية منذ تشكيلها اعلنت سياسة الانفتاح والتواصل بين البلدين في كل المجالات.

واشار الى ان تنمية التبادل التجاري بين البلدين وازالة كل العقبات امام التجارة البينية تعتبر الاساس الصحيح لعلاقات اقتصادية متينة مشيرا الى اهمية منح سمة الدخول للتجار ورجال الاعمال العراقيين لتسهيل تنقلاتهم.

ومن جانب آخر، استقبل رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بمكتبه امس وزير التجارة والصناعة وزير الخدمات يرافقه وزير التجارة العراقي والوفد المرافق له بمناسبة زيارته الحالية للبلاد.