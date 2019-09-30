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سمو الأميراستقبل وزراء خارجية عمان والإمارات والبحرين


استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ظهر أمس وبحضور نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد استقبل سموه الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان الشقيقة يوسف بن علوي بن عبدالله وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الشيخ خالد بن احمد ال خليفة وذلك في مقر إقامة سموه بالولايات المتحدة الأميركية. وقد اطمأنوا على صحة سموه وعلى نتائج الفحوصات الطبية التي تكللت نتائجها بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح.
مقدرا سموه هذه المبادرة الأخوية التي تجسد عمق العلاقات الأخوية الطيبة بين دول مجلس التعاون الخليجي متمنيا سموه لهم موفور الصحة وتمام العافية.


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