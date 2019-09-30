الأولى

لا تزال تداعيات الانتخابات الطلابية التي اتسمت بنزعات طائفية وقبلية تثير التساؤلات في الميدان الأكاديمي وفي أوساط الأساتذة ومسؤولي شؤون الطلبة.

الجميع أكد أن الجامعة يجب ألا تكون ميداناً للصراعات الفئوية، لانها محضن العلم والعلماء وقبلة الباحثين والدارسين بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم. ودعوا الى تطبيق اللوائح على المخالفين لأن الكويت لا تحتمل تداعيات اي ممارسة من الممارسات الخطأ.

عميد كلية العلوم الاجتماعية د. حمود القشعان اكد في تصريح لـ النهار ان اي ممارسة مخالفة من قبل الطلبة في انتخابات الجامعة مرفوضة وتعتبر لعبا بالنار مشددا على عدم السكوت على اي دعوة جاهلية طائفية او قبيلة او فئوية لان الكويت لاتحتمل في هذه الايام اياً من الدعوات الضالة.

وأضاف: ارجو ان يستوعب الطلاب اننا لانزايد على حب القبيلة او الطائفة لكن يجب ان تبقى الكويت الملاذ لنا بعد الله، موجها الطلاب الى عدم المراهنة واللعب بكرة النار لانها ان دارت في البلاد فستأتي على الجميع ولن تترك احدا، مذكرا بكلمة سمو الامير عندما حاول العابثون زرع فتنة في البلد قالها مدوية هذولا عيالي.

وتابع القشعان: نحن دائما نقول اذا رفع شعار دولة الكويت يجب ان تذوب الولاءات وتتوحد الانتماءات تحت راية اميرنا واحد وحكومتنا واحدة، مشيرا الى ان هذه الانتخابات لم تشهد مخالفات مرفوضة بصورة كبيرة وتمت احالة 15 طالبا الى لجنة النظام قبل الانتخابات لانهم قاموا بصيحات وشعارات لم تكن ضمن السياق الوطني الكويتي ولانهم خالفوا اللائحة. واضاف: اما بشأن الدعوات التي حدثت في كليات اخرى فتواصلنا مع العمداء وابلغناهم ان هذه تخالف لائحة السلوك الطلابي وانا اثق بان عمادة شؤون الطلبة لن تقف مكتوفة الايدي امام هذه النعرات التي حدثت في كلياتنا.

وبدوره قال العميد المساعد للشؤون الطلابية في كلية العلوم الاجتماعية د. جاسم العلي بالنسبة لكلية العلوم وباقي الكليات فالامر كان عبارة عن تنافس بين قوائم تميل في افكارها لبعض التيارات الدينية او الاجتماعية او السياسية او جهات مستقلة وهو تجسيد مصغر للمجتمع خارج الجامعة ليكون داخلها، وقال في كلية العلوم الاجتماعية اخذنا على عاتقنا كادارة تنفيذ جميع اللوائح والبنود التي تنظم العملية الانتخابية والتي تشير بالتزام الهدوء والاحترام داخل الجامعة بالاضافة الى اخذ الاذن لاي نشاط يقام داخل الجامعة وكذلك علاقة اللوائح التي تنظم علاقة الطالب بجميع الشرائح من زملائه واعضاء هيئة التدريس والموظفين والاداريين المبنية على الاحترام المتبادل.

واضاف العلي: نحن منذ اربع سنوات نضع في الاعتبار ان هذه اللوائح ستطبق بحذافيرها على من يكون في الجامعة وطبقناها على الطلبة حيث جرى العرف قبل الانتخابات بان يقوم بعض الطلبة بالتجمع والهتافات والمرور باروقة الجامعة والتصفيق وغيرها من مظاهر مصاحبة وقد منعناهم منها نهائيا باستثناء اننا نسمح لهم بالاحتفال نصف ساعة بعد النتائج خارج الكلية ولكن بوجود محاضرات قائمة داخل الكلية يمنع منعا باتا اي من تلك الممارسات ويتم تحويل اي مخالف الى لجنة نظام. وتوجه العلي بالشكر الى ادارة الكلية وادارة الامن والسلامة على كل المستويات من المدير الى مديري الامن ورجال الامن لانهم كانوا على اتم الاستعداد لاحتواء هذا الموضوع بالاضافة الى الشكر الى جميع الطلبة ورؤساء القوائم الذين استدعيناهم قبل الانتخابات وتحدثنا معهم بصفة ابوية وحذرناهم من المشاجرات والمشاكل وقد اثبتوا انهم على قدر من الوعي والمسؤولية ولم تحدث مشاكل في كليتنا. واضاف اننا نتعامل مع شباب على قدر من المسؤولية والدرجة العلمية الراقية وما يحدث احيانا يكون ردة فعل بسبب الحماس والمواجهة بين القوائم المشاركة.

من جانبها، أعربت نائب مدير اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل د. منى الخواري، عن رفضها المطلق لتداول السلوكيات الخطأ بين الأبناء سواء في الانتخابات الطلابية أو غيرها من المواقع، مؤكدة حرصهم التام على تدريب الطفل على تكوين شخصيته وتهيئته التهيئة المناسبة ليكون قادرا على تحمل المسؤولية وابداء رأيه بحرية في اطار محدد دون الخروج الى الحدود غير اللائقة.

وشددت الخواري في تصريح لـ النهار، على ضرورة التركيز بغرس المفاهيم الصحية والسلمية في نفوس الأطفال وتربيتهم على السلوكيات الصحيحة والقيم الايجابية المستمدة من الشريعة الاسلامية من خلال التعامل بمستوى راقٍ مع الآخرين بعيدا عن طرح الأمور بشكل سلبي، حتى ينشأ الفرد بشخصية متزنة بأن يكون مخلصا لوطنه ومحبا لمجتمعه بمختلف شرائحه.

وأشارت الى أن اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل ومكتب حماية الطفل بوزارة الصحة، يعملان على تكوين شخصية الاطفال منذ البداية وتشجيعهم على ابداء الآراء والتوجهات ولكن في طريقة ومفاهيم راقية تحثهم على الاحترام والتفاهم وقبول الرأي الآخر، موضحة أنه لا مانع أن يبدي الشخص رأيه ولكن بمستوى راقٍ وفي اطار هذه المفاهيم.