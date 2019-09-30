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فيما كشفت وزارة الشؤون عن انخفاض اعداد المستحقين للمساعدات الاجتماعية الذين لم يحدثوا بياناتهم من 6 آلاف الى 1130 حالة منذ شهر مايو الماضي، أكدت أن اجمالي المساعدات التي تصرف بشكل سنوي لأكثر من 44 ألف مستفيد تقارب نحو 280 مليون دينار.

وأعلن وكيل وزارة الشؤون عبد العزيز شعيب في تصريح للصحافيين، تفاعل مستحقي المساعدات مع ملاحظات الشؤون حيث اقبل اغلبهم على تحديث بياناتهم في الآونة الأخيرة، مبينا أن الوزارة

الشؤون: 280 مليون

تعزز تعاونها وتنسيقها مع الجهات المعنية بهدف تسريع وتيرة تحديث بيانات الاعداد المتبقية من مستحقي المساعدات.

وأشار إلى أهمية تسهيل إجراءات سرعة صرف المساعدات لمن يستحقها بعد اعتماد البيانات الجديدة من قبل لجنة المساعدات وفقا للضوابط القانونية. وقال ان وزارة الشؤون تقدر جميع الحالات الانسانية ولا تقبل بأي شكل من الاشكال المساس بمستحقاتها او التسبب في أي مشاكل لها، لذلك طالبت المستحقين الذين لم يحدثوا بياناتهم بان يسارعوا الى التحديث، لافتا الى ان عددهم كان 6 آلاف حالة في مايو الماضي ومنحتهم الوزارة مهلة مرتين منذ ذلك التاريخ.

ولفت الى ان اغلب الحالات استجابت لنداء الشؤون واستفادت من المهلة وانخفضت اعداد غير المحدثين للبيانات الى 1130، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بصرف المساعدة للمستحق منهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد ان الشؤون لا تسعى الى وقف صرف أي مساعدة إلا ان هناك قوانين وضوابط تحكم الصرف وكذلك جهات رقابية تسجل مخالفات على الوزارة في حال صرفها المساعدات من دون وجه حق. إلى ذلك، ذكر شعيب أن الشؤون ماضية في استكمال مشروع الميكنة بشكل عام وميكنة قطاع الرعاية الاسرية بشكل خاص في سبيل الانتهاء من مشروع الربط الالكتروني بينها وبين جميع الجهات المعنية، الامر الذي سيسهم في تطوير آلية صرف المساعدات. وتزامن هذا مع اعلان النائب الحميدي السبيعي ان المسؤولين في وزارة الشؤون وعدوا بمعالجة الصعوبات التي تواجه مستحقات المساعدات الاجتماعية، كاشفا عن انه سيتم إنشاء مركز خدمة خاص لهؤلاء، اضافة الى تفعيل الربط الإلكتروني وصرف المساعدة لـ 1130 حالة كانت موقوفة بسبب عدم تجديد المستندات. واكد في تصريح للصحافيين: انه لا يستهدف رأس وزيرالشؤون ولا يعمل من اجل التكسبات، بل يهدف الى الحصول على منافع للمواطنين.

واستطرد: سبق أن اعلنت عن استجواب وزير الشؤون على خلفية المساعدات الاجتماعية للمرأة الكويتية، وذكرت ان هناك اذلالا لها من خلال اجبارها على تجديد المستندات كل 6 اشهر ومراجعة كثير من الجهات الحكوميه، لتوفر مستندات من الداخلية والعدل والمنافذ وغيرها.

وتابع الان بعد التواصل مع المسؤولين في الوزارة اعلنوا انهم سيخاطبون الجهات المعنية، حتى لا يضطر أصحاب الحالات الموقوفة وعددها 1230 الى مراجعة تلك الجهات، كاشفا عن الاتفاق على إنشاء مركز لخدمة الرعاية الاسرية يضم جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتقديم الخدمة لمتلقي المساعدات حتى لا يحتاجوا الى مراجعة اماكن اخرى.

وبين السبيعي ان وزارة الشؤون وعدت بتفعيل الربط الآلي خلال 3 أو 4 اشهر مقبلة ولن تحتاج المواطنة الى تحديث بياناتها كل 6 اشهر، لافتا الى انه تم الانتهاء من الربط مع الكثير من الجهات الحكومية وجار استكمال الباقي.