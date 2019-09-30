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أعلنت وزارة التربية أن منع الادارات المدرسية الطلاب والطالبات من جلب المشروبات الغازية وغيرها من الاغذية والمشروبات المشتملة على مواد حافظة، يهدف الى الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، مؤكدة انه يأتي بالتزامن مع انطلاق المشروع الوطني للمقصف المدرسي الصحي. وأعربت عن ثقتها الكاملة في مديري ومديرات المدارس وقدرتهم على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم في الحفاظ على امن وصحة وسلامة الطلبة، موضحة ان المشروع الوطني لتطوير المقصف المدرسي الصحي هو احدى الأدوات المهمة التي تتبناها الوزارة منذ بدء العام الدراسي الحالي. وأكدت اهمية تعزيز الحالة التغذوية لطلبة المدارس بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية وشركة المطاحن والمخابز الكويتية، وذلك عبر تشجيعهم على تغيير العادات الخطأ وتبني سلوك ايجابي بالحصول على الأغذية الصحية من المقاصف من اجل تقليل معدلات الاصابة بالأمراض المرتبطة بالتغذية.

وبينت الوزارة ان المشروع الوطني يسعى الى تطوير المقصف المدرسي بشكل يوفر اغذية ومشروبات متنوعة ومغذية ومحببة للطلاب والطالبات وبأسعار مخفضة ومناسبة للجميع، بالاضافة الى تحسين الحالة الصحية للطلبة والحد من عوامل الخطورة المؤدية للأمراض المتعلقة بسوء التغذية مثل السمنة والسكر وفقر الدم ونقص المناعة وغيرها.

وأشارت التربية الى ان المشروع انطلق هذا العام بعد دراسة مستفيضة من قبل الجهات المعنية، بحيث يتم طرح منتجات من شركة المطاحن والمخابز الكويتية في المقاصف المدرسية بمواصفات معتمدة من الهيئة العامة للغذاء والتغذية.