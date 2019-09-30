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السعودية: استشهاد اللواء عبدالعزيز الفغم


جدة - كونا: أعلن المتحدث الاعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة امس استشهاد اللواء بالحرس الملكي السعودي عبدالعزيز الفغم متأثرا باصابته بطلق ناري. وقال المتحدث في تصريح اوردته وكالة الانباء السعودية واس ان اللواء الفغم كان في زيارة لمنزل صديق له بمدينة جدة مساء السبت واستهدف من طرف ثالث يدعى ممدوح آل علي. واضاف ان الجاني اصاب عددا من الاشخاص ورجال الامن خلال استهدافه اللواء الفغم وجرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة. واكد مقتل الجاني الذي رفض تسليم نفسه لرجال الامن، مشيرا إلى ان الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها في القضية.


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