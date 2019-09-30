الأولى

اكد المدير العام لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص مطلق الصانع، على بدء اطلاق الاكتتاب في اسهم شركة شمال الزور الأولى غدا الثلاثاء ويستمر حتى 29 نوفمبر المقبل مشيراً الى ان مشروع الزور الأولى يمثل فرصة للمواطنين كونه اول مشروع تنموي يقام بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال الصانع خلال مؤتمر صحافي عقد امس ان مشاريع الشراكة التي يتم اشراك المواطنين في ملكيتها والاستفادة من منافعها هي ذات دور حيوي وأهمية قصوى في تطوير البنية التحتية ما يسهم في تحويل الكويت الى مركز اقتصادي فعال في المنطقة.

واضاف ان المشروع يعد أداة من أدوات تمكين القطاع الخاص لتولي زمام المبادرة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني غير النفطي وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية، لافتاً الى أن نجاح مشروع شمال الزور الأولى يعكس نجاح قانون الشراكة ويؤكد رغبة الحكومة وجديتها في خلق فرص استثمارية كبيرة وحقيقية للمواطنين فضلا عن تنويع الاقتصاد المحلي. ومن جانبه اكد نائب المدير العام للعمليات في الشركة الكويتية للمقاصة عصام القعود ان الشركة توفر البنية التحتية للموقع الالكتروني والتطبيق الخاص باكتتاب الشركة كونه ثاني اكتتاب الكتروني غير ورقي تتم اجراءاته كاملة دون الحاجة الى توقيعات او أي اجراءات ورقية.

واوضح القعود ان عملية الاكتتاب الالكتروني تتمثل بخطوات بسيطة وسهلة تبدأ بادخال بيانات البطاقة المدنية ومن ثم اختيار عدد الأسهم المطلوبة وبحد اقصى 20 ألف سهم ثم الدفع باستخدام بطاقات (كي نت).