الأولى

ردت وزارة الصحة على مقطع صوتي لسيدة انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي تزعم فيه ان هنالك خطرا من استخدام ابر التخدير الموضعي خصوصاً على الأطفال الأكبر من 5 سنوات، وتشير الى تعرض 11 حالة للخطر في اقل من 5 أشهر بسبب تلك الابر مدعية ان فتاة توفيت في مركز للأمراض الجلدية بسببها، وبأن شحنات الأدوية التي تصل الى الوزارة غير سليمة او ملوثة او متلاعب بها من قبل جالية محددة، مطالبة وزارة الصحة باتلاف جميع هذه الشحنات وجلب غيرها من دول اوروبية. واكدت وزارة الصحة في ردها ان المعلومات المذكورة في المقطع الصوتي مغلوطة ونشرت من دون علم بالوقائع والأدلة. وزادت: استناداً الى السجلات فانه لا توجد حالات وفاة ناجمة عن استخدام هذا النوع من الابر في الفترة المزعومة. واشارت الى ان دواء اللايدوكين الذي يعطى للتخدير الموضعي آمن ويستخدم في جميع دول العالم، وقد تم فحصه وتبين انه سليم تماما على خلاف ما ذكرته المدعية في التسجيل الصوتي. وقالت الوزارة: ان الترويج لمثل هذه الاشاعات والشكوك بدون ادلة يسبب الخوف والقلق ويخلق بيئة سلبية ضارة للجميع ويعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، لافتة الى انها تتعامل مع هذه الأمور بجدية،مؤكدة ان الانصياع لمثل هذه الأخبار الكاذبة قد يحرم المرضى من اخذهم الادوية الامنة ويعرضهم لأذى كبير.