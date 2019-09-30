وطن النهار

تلقى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برقية تهنئة من الملك جيغمي كيزار نامجيل وإنجشوك ملك مملكة بوتان أعرب فيها عن خالص التهاني بمناسبة تعافي سموه من العارض الصحي، متمنيا جلالته لسموه موفور الصحة وتمام العافية وللكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة. كما تلقى صاحب السمو أمير البلاد برقية تهنئة من الرئيس دانييل أورتيغا سافيدرا رئيس جمهورية نيكاراغوا ومن روساريو موريو نائب رئيس جمهورية نيكارغوا أعربا فيها عن خالص التهاني بمناسبة تعافي سموه من العارض الصحي متمنين لسموه موفور الصحة وتمام العافية وللكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد ببرقية شكر جوابية ضمنها سموه بالغ شكره وتقديره على ما اعربوا عنه من تهانٍ وطيب المشاعر وصادق التمنيات، متمنيا سموه لهم دوام الصحة وموفور العافية.

من جانب آخر استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح أمس رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم.

كما استقبل سموه رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ووفد الشعبة البرلمانية المشارك في الاجتماع الرابع لرؤساء البرلمانات الأوروبية - الآسيوية «يوروآسيان» مدينة نور سلطان «استانا» عاصمة جمهورية كازاخستان خلال الفترة من 23 - 24 سبتمبر 2019. واستقبل سموه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة أنس الصالح.

