وطن النهار

استقبل رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ«كونا» الشيخ مبارك الدعيج بمكتبه أمس الاحد المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر الاحمد الصباح.

وتناول الحديث خلال اللقاء دور الاعلام في دفع العملية التنموية واهميته في مساندة الجهود التي تقوم بها مختلف المؤسسات الحكومية.

واكد الدعيج حرص «كونا» على تعزيز التعاون مع مختلف الاجهزة والمؤسسات، مشيرا الى اهتمام الوكالة بتطوير خدماتها الاعلامية ومواكبة الثورة المعلوماتية في العالم.

ومن جانبه اشاد الشيخ د. مشعل الجابر بجهود «كونا» ودورها الكبير في توفير المعلومات للمؤسسات والافراد داخل الكويت وخارجها.

حضر اللقاء نائب المدير العام لقطاع الادارية والمالية والاتصالات نائب المدير العام لقطاع التحرير بالانابة عبدالحميد ملك والشيخة فاطمة الصباح رئيسة قسم العلاقات العامة في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

