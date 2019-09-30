وطن النهار

أكدت وزارة العدل حرصها على تحسين بيئة الأعمال لرفع تصنيف الكويت في المؤشرات الدولية في اطار تحقيق الرؤية الوطنية 2035، حيث جاء في تقرير البنك الدولي ارتفاع تصنيف الكويت بالمؤشرات الدولية ضمن قائمة 20 دولة الأكثر تحسناً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وحققت الكويت تقدماً ُفي ست مكونات جاءت وزارة العدل متمثلة في إدارة التسجيل العقاري في المكون الخاص بتسجيل الملكية حيث تم اطلاق نظام الكتروني «اون لاين» لمعاملات تسجيل الملكية عن طريق النافذة الموحدة بالربط مع بلدية الكويت ما سهل اجراءات نقل وتسجيل الملكية.

وأكدت الوزارة ان هذا التقديم يشكل دافعاً لمزيد من العطاء والتطور في الخدمات المقدمة للمراجعين في جميع قطاعات الوزارة.

