وطن النهار

فيما كشفت وزارة الشؤون عن انخفاض اعداد المستحقين للمساعدات الاجتماعية غير المحدثين لبياناتهم من 6 آلاف الى 1130 حالة منذ شهر مايو الماضي، أكدت أن اجمالي المساعدات التي تصرف بشكل سنوي تقارب نحو 280 مليون دينار لأكثر من 44 ألف مستفيد.

وأعلن وكيل وزارة الشؤون عبد العزيز شعيب في تصريح للصحافيين، تفاعل مستحقي المساعدات لملاحظات الشؤون حيث اقبل الاغلب على تحديث بياناتاهم في الآونة الأخيرة، مبينا أن الوزارة تقوم حاليا بتعزيز تعاونها وتنسيقها مع الجهات المعنية في الدولة بهدف تسريع وتيرة تحديث بيانات الاعداد المتبقية من مستحقي المساعدات الاجتماعية. وأشار الى أهمية تسهيل اجراءات سرعه صرف المساعدات للمستحق في اقرب وقت ممكن بعد اعتماد البيانات الجديدة من قبل لجنة المساعدات المعنية باتخاذ قرارات صرف المساعدات من عدمه وفقا للضوابط القانونية.

وقال ان وزارة الشؤون تقدر جميع الحالات الانسانية ولا تقبل بأي شكل من الاشكال المساس بمستحقاتها او التسبب في أي مشاكل لها، لذلك طالبت المستحقين للمساعدات من غير المحدثين لبياناتهم ان يسارعوا بالتحديث والذي كان عددهم 6 آلاف حالة وذلك منذ شهر مايو الماضي ومنحتهم مهلة مرتين منذ ذلك التاريخ وحتى شهر اغسطس.

ولفت الى ان اغلب الحالات استجابت لنداء الشؤون واستفادت من المهلة وانخفضت اعداد غير المحدثين للبيانات الى 1130 حالة فقط، مشيرا الى أنه سيتم اتخاذ الاجراء معهم نحو صرف المساعدة للمستحق من عدمه بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد ان وزارة الشؤون لا تسعى الى وقف صرف أي مساعدة الا ان هناك قوانين وضوابط تحكم صرف هذه المساعدات وكذلك جهات رقابية تسجل مخالفات على الوزارة في حال صرفها المساعدات بدون وجه حق.

الى ذلك، ذكر أن وزارة الشؤون ماضية في استكمال مشروع الميكنة بشكل عام وميكنة قطاع الرعاية الاسرية بشكل خاص في سبيل الانتهاء من مشروع الربط الالكتروني بينها وبين كل الجهات المعنية، الامر الذي سيسهم في تطوير آلية صرف المساعدات الاجتماعية.

