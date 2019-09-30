وطن النهار

أكدت مراقب ادارة تنمية المجتمع في وزارة الشؤون مريم الدريبي، أن اطلاق الفترة التجريبية لمشاريع الأسر المنتجة بالتعاون مع الجمعيات التعاونية، يهدف لقياس النتائج واعتمادها تمهيدا لتعميم المشروع، موضحة أن مدة الفترة التجريبية شهرا بدءا من جمعية اليرموك وانطلاقا الى جمعيات أخرى حيث كان الافتتاح امس للمشروع بمشاركه 8 أسر وسيتم تغييرهم بشكل أسبوعي بحسب الاتفاق مع الجمعيات. وقالت الدريبي في تصريح للصحافيين، إن وزارة الشؤون أطلقت المشروع الاسبوع الماضي لدعم الاسر المنتجة في جميع محافظات الكويت بالتعاون مع عدة جهات حكومية اولها الحرس الوطني اضافة الى قطاع الجمعيات التعاونية في المحافظات الست. وأوضحت ان الهدف من المشروع دعم وتمكين المرأة الكويتية وابراز دورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.