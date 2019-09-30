وطن النهار

أكملت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استعداداتها لاستقبال الخريجين الراغبين في الالتحاق بالبرامج التي تقيمها سنوياً لتدريب وتأهيل الكويتيين حديثي التخرج في مجالي القانون ونظم وتقنية المعلومات خلال الفترة من اكتوبر 2019 وحتى ابريل 2020، ويأتي ذلك تأكيداً على التزامها الثابت في المشاركة بالجهود المبذولة في تعزيز قدرات الشباب الكويتي، واعدادهم للمحطة الأولى التي ينطلقون منها لتطوير مهاراتهم واكسابهم الخبرات اللازمة للقيام بدور ايجابي في خدمة وطنهم والنهوض بكل متطلبات التنمية. وبينت المؤسسة أن عدد الذين استفادوا من فرص التدريب الثرية والمتميزة في مجالي القانون ونظم وتقنية المعلومات بلغ (542) متدرباً من خريجي الدفعات السابقة، وأوضحت أنها ستستقبل هذا العام (59) متدرباً حيث وضعت لهم الخطط ووفرت لهم آليات التنفيذ بما يضمن تحقيق أهدافهم، بالاضافة الى تزويد المجتمع بشباب مؤهل قادر على القيام بمسؤولياته.