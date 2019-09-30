وطن النهار

ردت وزارة الصحة على المقطع الصوتي الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي حديثاً بقيام سيدة بالادعاء بأن هنالك خطراً من استخدام أبر التخدير الموضعي خصوصاً على الأطفال الأكبر من 5 سنوات (11 حالة في أقل من 5 شهور)، حيث اعترفت فيه انها ليست بطبيبة وادعت بأن هنالك فتاة لاقت حتفها في مركز للأمراض الجلدية بسبب هذه الأبر.

وقامت أيضاً بالادعاء بأن شحنات الأدوية التي تصل الوزارة غير صحيحة أو ملوثة أو متلاعب بها من جالية محددة ذكرتها في المقطع مطالباً الصحة باتلاف جميع هذه الشحنات وجلب غيرها من دول أوربية.

وأكدت الصحة بأن المعلومات المذكورة في المقطع الصوتي مغلوطة ونشرت من دون علم بالوقائع والأدلة.

واستنادًا الى سجلات وزارة الصحة فانه لا توجد لدينا حالات وفاة ناجمة عن استخدام هذا النوع من الابر بهذا العدد في هذه الفترة المزعمة.

واشارت الوزارة الى أن دواء اللايدوكين الذي يعطى في أبر التخدير الموضعي هو دواء آمن ويستخدم في جميع دول العالم، وقد تم بالفعل فحص سلامة هذه الأدوية في وزارة الصحة وتبين بأنها سليمة تماماً على خلاف ما ذكرته المدعية في التسجيل الصوتي.

وقالت الصحة: لا يسعنا الدخول في تفاصيل الأحداث التى جمعت في تحقيقات وزارة الصحة كما قالت السيدة حفاظاً على سرية وخصوصية المعلومات، ولذلك كان الترويج لمثل هذه الاشاعات والشكوك بدون أدلة تسبب الخوف والقلق في مجتمعنا وتخلق بيئة سلبية ضارة للجميع ويعرض مرتكبيها للمسائلة القانونية.

ونوهت الصحة قد قامت بالتعامل مع هذه الأمور بجدية صارمة وتحقيقات شاملة، مؤكدة بأن الانصياع لمثل هذه الأخبار الكاذبة قد يحرم المرضى من أخذهم لدواء آمن ويعرضهم لأذى أكبر من مجرد الهلع والخوف.

