وطن النهار

قام الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ كامل العبدالجليل؛ والسفير البريطاني لدى البلاد مايكل دافنبورت؛ بزراعة شجرة سدرة في حديقة متحف الكويت الوطني تخليداً واحتفاء بذكرى مرور 120 عاما من العلاقات الكويتية - البريطانية؛ وسط حضور عدد من أركان السفارة البريطانية لدى البلاد وقيادات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

واعرب العبدالجليل عن سعادته بتمثيل الأمانة العامة بغرس شجرة سدرة في متحف الكويت الوطني مع سفير بريطانيا في الكويت وذلك تعبيرا ورمزا للصداقة والعلاقة الطيبة والوطيدة بين الكويت وبريطانيا، مشيرا الى أن الشجرة من نوع السدرة المعروفة بأوراقها الوارفة وهي سريعة النمو وتعبر عن الهوية النباتية الطبيعة لدولة الكويت.

وقال العبدالجليل ان غرس الشجرة هنا في متحف الكويت الوطني له رمزية مهمة وستبقى خالدة للأجيال القادمة، تتذكر ما كتب وسجل أسفل هذه الشجرة من طيب المشاعر المتبادلة بين الشعبين والدولتين في مختلف المجالات وخاصة في مجال الثقافة والفنون والآداب، حيث تتعزز دولة الكويت وبريطانيا بالكثير من وشائج العلاقات الطيبة والوطيدة والمتميزة بين البلدين.

ومن جانبه قال السفير البريطاني مايكل دافنبورت: تشرفت بأن أكون اليوم هنا في متحف الكويت الوطني مع الامين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب كامل العبدالجليل حيث قمنا سويا بزراعة شجرة «سدرة» والتي ترمز للتعاون والصداقة بين البلدين.

وتابع..هذه الصداقة التي نحتفل بذكراها الـ120 هذا العام بدأت منذ توقيع اتفاقية 1899 وهي اتفاقية تحمل الكثير من الأهمية لبريطانيا وللكويت على حد سواء على مدى القرن الماضي؛ وشرف لي أن ازرع هذه الشجرة لما تحمله من رمزية وهوية وطنية بكونها شجرة تحمل الكثير من الثقافة الكويتية توفر الظل والثمر اضافة الى أن الجميع يجب أن يسهم في المزيد من الزراعة والتخضير حول العالم.

