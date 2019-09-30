وطن النهار

اختتمت أول من أمس السبت فعاليات الأسبوع العالمي للأبنية الخضراء، الذي نظمه مجلس الكويت للمباني الخضراء تحت عنوان «الكربون المجسد» ، بعرض فيلم وثائقي عالمي بجودة عالية وثق بعض الخبرات الشخصية والأفكار الجديدة وتجارب عملية لمهتمين وعاملين في مجال المباني الخضراء والمدن المستدامة.

وقال رئيس مجلس ادارة مجلس الكويت للمباني الخضراء المهندس خالد المشعان: ان التنمية الحضرية المستدامة باتت تحديا رئيسا في الكويت اليوم، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص للتغلب عليه، مشدداً على ان مجلس الكويت للمباني الخضراء يعمل جاهداً على وضع الآليات والخطط التي تعزز الاستخدام الأمثل للموارد والطاقات الطبيعية في قطاع العقارات الخضراء.

وأضاف المشعان في كلمة ألقاها في افتتاح ملتقى «المحادثات الخضراء» في اليوم السابق لعرض الفيلم الختامي للأسبوع: ان أسبوع الكويت للابنية الخضراء يكتسب أهمية حيوية على صعيد احداث تغيير في السلوك وتبني ثقافة أكثر تركيزاً على الاستدامة على الصعيد الوطني، مستعرضاً بايجاز أبرز التحديات البيئية في الكويت والمنطقة التي تحول دون الوصول لبناء يعتمد صافي طاقة صفر من الانبعاث الكربوني، وماهية شهادة الاستدامة LEED ZERO، والمعايير الجديدة لنظام ليد العالمي لتقييم المباني الخضراء، مستشهداً في حديثه بمركز أرجان للأعمال أول مبنى في الكويت حاصل على التصنيف البلاتيني في شهادة القيادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي «LEED» وهو مبنى مقر شركة الأرجان العالمية العقارية التي يرأسها.

وقدم ملتقى «المحادثات الخضراء» ضمن فعاليات أسبوع الكويت للمباني الخضراء، ثمانية متحدثين رئيسين هم المهندسة المعمارية وعضو مجلس الكويت للمباني الخضراء سارة قدومي، والمهندسة المعمارية وعضو مجلس الكويت للمباني الخضراء لولوة القعود، وكبير مديري الاستدامة في المنطقة التجارية الحرة المهندس تيموثي بيل والدكتورة منال العدواني من جامعة سلفورد بالمملكة المتحدة ومسؤول التسجيل والبحوث من جامعة سلفورد أندرو فليمنج، محللة نظم الاستدامة صدف غالب، المهندس الاستشاري في الأبنية الصديقة للبيئة والمدن المستدامة فابريس دوسوزا، المهندس المعماري والمتخصص في تصميم المدن المستدامة شاشديهار سوريش، كما شارك في المناقشات التالية لشروحات المتحدثين الرئيسين طلبة وباحثون ومتخصصون عرب وأجانب في المجالات المختلفة للأبنية الصديقة للبيئة وممثلو بعض شركات الطاقة المتجددة والبناء الأخضر وأعضاء من مجلس الكويت للمباني الخضراء.

